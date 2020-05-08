Выявлены десятки новых очагов COVID-19 в Лиде: в Сеть «утекли» адреса 1 8.05.2020, 7:58

3,884

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

В неполном списке - более 60 позиций.

Телеграм-канал «Баста» получили неполный список домов в Лиде Гродненской области, жители которых находятся на самоизоляции в связи с обнаружением у них заражения Covid-19. Остальные заболевшие находятся в Центральной районной больнице города.

«Списку несколько дней, поэтому он неполный», - сообщает источник в Лиде.

«В городе Лида более 200 подтвержденных случаев заражения. Есть летальные исходы. Есть больные на ИВЛ. Больница работает в напряженном режиме, медики всеми силами, ценою своей жизни и здоровья оказывают помощь. Только понимая реальную угрозу мы сможем побороть этот вирус, сберечь здоровье и жизни себе и своим близким», - пишет другой читатель из Лиды.

Напомним, что вчера был опубликован список 50-ти организаций и учебных заведений Лиды, в которых обнаружили коронавирус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.