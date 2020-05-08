Выявлены десятки новых очагов COVID-19 в Лиде: в Сеть «утекли» адреса

Выявлены десятки новых очагов COVID-19 в Лиде: в Сеть «утекли» адреса1
- 8.05.2020, 7:58
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В неполном списке - более 60 позиций.
Телеграм-канал «Баста» получили неполный список домов в Лиде Гродненской области, жители которых находятся на самоизоляции в связи с обнаружением у них заражения Covid-19. Остальные заболевшие находятся в Центральной районной больнице города.
«Списку несколько дней, поэтому он неполный», - сообщает источник в Лиде.
«В городе Лида более 200 подтвержденных случаев заражения. Есть летальные исходы. Есть больные на ИВЛ. Больница работает в напряженном режиме, медики всеми силами, ценою своей жизни и здоровья оказывают помощь. Только понимая реальную угрозу мы сможем побороть этот вирус, сберечь здоровье и жизни себе и своим близким», - пишет другой читатель из Лиды.
Напомним, что вчера был опубликован список 50-ти организаций и учебных заведений Лиды, в которых обнаружили коронавирус.
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