Как Жировичи готовились к празднику, а оказались в эпицентре COVID-19 8.05.2020, 8:20

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Фото: tut.by

Репортаж из монастырского комплекса, в котором бушует коронавирус.

20 мая 2020 года в Жировичах должны были масштабно отпраздновать 500-летие одного из самых крупных в стране монастырей — Свято-Успенского Жировичского — и 550-летие явления иконы Божьей Матери. Ожидались тысячи паломников со всей Европы. В Жировичах к важному событию готовились год. Но коронавирус перечеркнул все планы: сначала заболел архиепископ Новогрудский и Слонимский, ректор Минской семинарии Гурий, потом в больницу попали семинаристы и некоторые монахи. Сейчас ворота и двери монастыря и семинарии перевязаны красными лентами и опечатаны пломбами. Закрыт для посещения и главный Свято-Успенский собор. Около входов — охранники и машины с сотрудниками милиции. А небольшой городок, кажется, оцепенел и застыл в ожидании и растерянности. Портал tut.by побывал в Жировичах, где обычная жизнь из-за пандемии стала на паузу, а монастырь «через дорогу» закрыт на карантин.

Жировичи. Полдень. Будний день. На большой стоянке напротив монастыря — несколько легковых машин и желтый автобус одной из строительных организаций, который привез в городок на работу своих сотрудников.

Несмотря на то что празднование юбилея, скорее всего, отложили, а больших торжеств не предполагается, на главной площади Жировичей вовсю идут работы по благоустройству. В остальном — в городке тихо и малолюдно.

— К 9 мая нас здесь уже не будет, — смеются строители.

В Жировичах сейчас работают несколько бригад из Слонима, Волковыска и Гродно. Кто-то кладет плитку около магазинов, кто-то трудится на главной площади, также работы идут на колокольне монастыря.

— Торжества-то перенесли, а у нас как был договор с подрядчиком, так и остался. Мы должны до 10 мая все закончить. И закончим! Сейчас работаем в том же режиме, что и раньше, — рассказывает один из рабочих.

Почти все строители работают без масок — говорят, что в центре города людей практически нет: «Здесь впору от коронавируса прятаться». Сразу уточняют: «Сами мы все здоровые».

— Скоро работы здесь закончатся и поедем на другой объект. Смотрите, уже плитку песком пересыпаем, там вон крышу доделывают, каменный забор укладывают, дальше — общежития ремонтируют. Красиво будет. Ну, а отпраздновать можно и позже, абы все здоровы были, — заключают рабочие — и импровизированный перекур закончен.

Вообще в Жировичах сейчас все крутится вокруг трех основных тем, которые непосредственно связаны друг с другом: распространение коронавируса в регионе, карантин в монастырском комплексе и отмена юбилейных торжеств из-за всего этого.

Возле ворот семинарии — охранник в гражданском и сотрудник милиции.

— Все на изоляции и карантине. Даже строителей к стенам храма не подпускают — так все строго. Монахи — в кельях, семинаристы — у себя в комнатах. Часть людей из семинарии забрали в больницу, может быть, даже всех. Точно не знаю, — рапортует охранник и показывает на недостроенный забор, мол, видите, работы здесь активно велись, а сейчас приостановились.

В монастырском дворе — это видно сквозь калитку — все еще лежит строительный мусор.

Охранник рассказывает, что для публичных служб закрыт главный храм обители и, если что-то и проводится, то только в маленькой Никольской церкви — и без прихожан.

Напомним, 20 апреля стало известно, что после пасхальной службы был госпитализирован архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. Через два дня в больницу из монастыря и Минской семинарии в Жировичах забрали 41 человека, из них 23 пациента — семинаристы. Всего в монастыре живут 33 монаха, а в семинарии, по данным местных, обучаются 84 человека.

— В Жировичах все остается, как и прежде, — комплекс закрыт на карантин. Архиепископ Гурий все еще в больнице. К сожалению, более конкретной и полной информации по ситуации у меня на данный момент нет, — прокомментировал ситуацию в монастыре руководитель информационного отдела Минской епархии, заместитель руководителя информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко.

По юбилею Жировичской обители, говорят в БПЦ, пока официального документа о переносе не было, но многолюдных торжеств, скорее всего, не будет.

Основательная подготовка к 500-летнему юбилею монастыря началась летом прошлого года. А масштабная реконструкция комплекса растянулась на 30 с лишним лет.

По легенде, мужской монастырь в Жировичах возник еще в конце XV века на месте, где была явлена икона Божьей Матери. Сначала он был деревянным, а после пожара монастырь отстроили в камне. В комплекс монастыря входят четыре храма и примыкающие постройки.

Реконструкция здесь началась еще в конце 80-х годов прошлого века. Первоначально в планах был лишь поддерживающий ремонт, однако со временем они изменились и переросли в полноценную реконструкцию. Строительные работы совмещали с археологическими раскопками.

Несколько лет назад монастырь включили в государственную программу развития туризма: реконструировали трапезную и построили новые корпуса для паломников.

В 2016 году Александр Лукашенко на встрече с Синодом Белорусской православной церкви говорил о том, что завершить восстановительные работы необходимо в кратчайшие сроки. В итоге к юбилею монастыря была практически полностью закончена реконструкция почти всего комплекса.

Еще в феврале этого года председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время заседания областного штаба по подготовке к празднованию юбилея говорил о том, что к 1 мая в Жировичах должны быть закончены реставрационные работы на колокольне и братском корпусе. Из основных работ, которые должны будут продолжиться уже позже, осталась реконструкция главного Свято-Успенского храма. Три месяца назад архитектурный проект находился еще в разработке.

На подготовку монастыря к празднованию юбилейных дат было выделено около 5,2 млн рублей, сообщала «Гродненская правда». Кроме реставрационных работ в самом комплексе, в порядок приводили и городок: сделали капитальный ремонт домов, обновили коммуникации, поменяли асфальт на улицах.

— Жировичский монастырь — это особый объект, работы на котором должны быть завершены строго в срок, — говорил тогда губернатор Гродненщины. — Уже в мае Жировичи станут главным центром паломнического туризма в стране. Финансирование объекта стабильное. Выполнение сроков реставрации на строгом контроле.

Увы, сразу после Пасхи в Жировичском монастыре приостановили прием паломников, а потом и вовсе весь комплекс закрыли на карантин.

— Чтобы Жировичи выглядели вот так — без монахов и паломников, — я такого не помню, — говорит одна из местных жительниц.

Женщина рассказывает, что на пасхальной службе две с половиной недели назад было много прихожан, которые приехали из разных городов Беларуси. Правда, добавляет: все же людей меньше, чем в прошлые годы.

— У нас так принято. В наш храм приезжают из Слонима, Минска, Витебска… И приезжали бы и дальше, если бы не эта напасть. Сейчас местные стараются лишний раз из дома не выходить. Вон там, в многоэтажке — один священник на самоизоляции, в соседнем доме — еще один. Болеют ли они — не знаю. Мы тоже новости из интернета узнаем, и что-то дети, живущие в Минске и других больших городах, рассказывают, а точной информации нет. Кто-то говорит — вроде и местного фельдшера забрали с коронавирусом. А может, она просто контакт первого уровня. Никто ж не знает. Никто нам тут ничего не говорит. Одно ясно: монастырь, храмы, семинария — на карантине, даже родник и купальни закрыты.

На воротах, которые ведут к «старому», как здесь его называют, источнику, висит табличка: «Карантин». Правда, пройти на территорию криницы можно: здесь нет заграждений, а утоптанные стихийные дорожки аккуратно огибают вход, есть еще большая разъезженная, тоже стихийная дорога, по которой, видно, постоянно ездят (или ездили) машины.

Купели открыты, но на дверях такие же таблички, как на воротах. Вокруг — никого.

— Никто не ходит сейчас к роднику. И вообще, мы все в добровольной изоляции — смотрите, только в огород выходим, — говорит местная жительница Мария Александровна. — В Жировичах как-то все сразу засели по домам, никого на улицах нет. Видели? Вот, а раньше такого не было. Обязательно носим маски, а в магазинах просят еще и перчатки надевать. Правда, не все это соблюдают, а зря.

Женщина — в прошлом медработник — долго рассуждает о том, как круто пандемия изменила жизнь поселка. Также говорит о том, что местным жителям было бы спокойнее, если бы информацию о том, сколько в Жировичах, а также всем Слонимском районе заболевших, все же доводили до населения.

Вот, например, в Жировичах есть участковая больница. По словам жителей, ее «развернули» на прием пациентов с коронавирусом.

— Но там никто не лежит. На всякий случай, скорее всего, это сделано. Всех из монастыря и семинарии отвезли ведь в Слоним, — продолжает Мария Александровна.

Как сейчас работает местная больница и лечат ли здесь пациентов с коронавирусом, не знает Мария Александровна — не узнали и мы: в Жировичах нам посоветовали за информацией обратиться в Слонимскую районную больницу, а там о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в регионе и как чувствуют себя семинаристы и жировичские монахи (если они, конечно, еще здесь) также не говорят.

— Сначала было много слухов, сейчас уже все тихо. Но вот школа и садик закрыты, местный колледж не работает. Рассказывали, что там учащиеся заболели, потому что тоже были на пасхальной службе, но это все на уровне разговоров. Официально нам никто ничего не говорит, — рассказывает еще одна местная жительница.

В Жировичском аграрно-техническом колледже, который буквально в нескольких десятках метров от обители, информацию о заболевших опровергают и говорят, что учащиеся здоровы и сейчас все на самостоятельном обучении. Карантина в учреждении нет, просто приняты все меры для нераспространения коронавирусной инфекции: посторонних дальше вахты не пускают, сотрудники колледжа измеряют температуру при входе, показания записываются в специальный журнал, а на столе в фойе стоит дезинфектор.

Отсутствие паломников и туристов очень прочувствовала местная торговля. В центральных магазинах покупателей почти нет.

— Если бы не строители, то и не знаю, как выживали бы, — говорит продавец в одной из торговых точек.

— Местные жители сейчас, конечно, стали меньше приходить за покупками, — говорят в другом магазине. — Но ничего, ничего, переживем. Все станет, надеюсь, как и прежде. Приедут туристы и паломники, а наших монахов мы снова увидим на улицах и монастырском подворье. И юбилей, конечно же, отпразднуем, как надо, ведь столько времени к нему готовились.