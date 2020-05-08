В российском ТРЦ фото Гитлера без усов выдали за героя Второй мировой 35 8.05.2020, 8:26

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Фото: chelyabinsk.cian.ru

Администрация магазина объявила «патриотический конкурс».

В российском Челябинске торговый центр «Космос» объявил патриотический конкурс «Имена героев», приуроченный к 75-летию Дня Победы. В рамках акции в группе «Космоса» по ошибке опубликовали фотографию Адольфа Гитлера без усов. На это обратил внимание телеграм-канал «Минправды», сообщает «Дождь».

По правилам конкурса, участникам нужно прислать фото и краткую биографию их родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Снимок Гитлера выложили накануне, подписав его именем ветерана войны Сумина Владимира Владимировича. «В 1942 году отправился на фронт. Воевал под Курском и Москвой. В 1945 году умер в Висло-Одерской операции», — говорилось в описании.

Позже администраторы группы удалили пост и извинились за ошибку. Они отметили, что им «пришлось потратить время, чтобы убедиться», кто на самом деле изображен на снимке. «У нас даже не могло возникнуть мысли о том, что у кого-то с Великой Победой, с самым главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации», —объяснили администраторы паблика.

Ранее в Усинске к празднованию 9 мая повесили плакат с изображением финского солдата. Во Второй мировой войне Финляндия сражалась на стороне Германии. Плакат сняли спустя несколько часов после критики в соцсетях. Из-за этого инцидента прокуратура вынесла предостережение главе Усинска Николаю Такаеву.