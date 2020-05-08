С мая для белорусов ввели новшества по кредитам 8.05.2020, 8:35

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Фото с сайта myfin.by

Что изменилось для клиентов банков?

В Беларуси с 1 мая ввели изменения по выдаче кредитов населению. Среди новшеств — банки теперь будут по одной схеме определять платежеспособность клиентов, которые не предоставили справку о доходах. Нацбанк также решил давнишнюю проблему, которую пытались урегулировать как минимум с 2015 года, — запретил взимать комиссию за обслуживание кредитов. Банки теперь также обязаны бесплатно делать справки о задолженности. Кроме того, регулятор с 1 мая пересмотрел расчетную величину стандартного риска, вслед за этим в некоторых банках снизились процентные ставки по кредитам на недвижимость и авто на общих условиях. Портал tut.by посмотрел, какие новшества по кредитам ввели с этого месяца.

Как будут оценивать платежеспособность айтишника и учителя, если они не предоставят справки о доходах

Одно из новшеств касается оценки кредитоспособности клиентов, которые не предоставят справки о доходах. «Ранее у каждого банка был собственный подход в оценке кредитоспособности клиентов. Теперь при одобрении суммы кредита без предоставления документов, подтверждающих доход клиента, все банки будут руководствоваться единым регламентированным принципом оценки кредитоспособности, установленным Национальным банком», — поясняют в Paritetbank.

Если клиент, который обратился за кредитом, не предоставил документы о доходах, то банк посчитает за его среднемесячный доход одну из наименьших перечисленных сумм:

доход, который указал клиент;

среднюю официальную зарплату по области и Минску — в зависимости от его места проживания;

среднюю зарплату по отрасли, в которой работает клиент (здесь не уточняется, в среднем по стране или по региону проживания);

средний размер назначенной пенсии (в марте составлял почти 382 рубля).

При этом за банками оставили право брать за среднемесячный доход клиента другую величину. Главное условие — ее размер не может превышать среднюю зарплату по области или Минску, среднюю зарплату по отрасли, в которой работает клиент, а также среднюю пенсию.

Для примера возьмем специалиста, который работает в ИТ-сфере, и учителя. Представим, что в одном случае они живут и работают в Минске, а во втором — в Могилевской области. В среднем в столице мартовская зарплата равнялась 1802 рублям, а по Могилевской области — 971 рублю. Средняя зарплата в марте у ИТ-специалистов (информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания) составила 6419 рублей, а учителей — 903 рубля.

В случае с ИТ-специалистом за основу возьмут среднюю зарплату по тому региону, в котором он живет, будь это Минск или Могилевская область, а не по отрасли (так как в первом случае сумма заметно ниже). А вот в случае с учителем, скорее всего, возьмут для определения платежеспособности среднюю зарплату по отрасли, так как она ниже, чем по регионам. Но это при условии, что сам клиент не указал доход ниже, чем средняя зарплата по отрасли, в которой он работает, или в регионе, в котором проживает.

Кредиты должны стать «прозрачнее»

Банкам запретили взимать с клиентов дополнительные платежи за предоставление и обслуживание кредитов (раньше это было на уровне рекомендаций со стороны регулятора). Комиссионные сборы уже должны быть включены в процентную ставку по кредиту, которую озвучивают клиенту. Но Нацбанк не конкретизировал, какие именно комиссионные сборы по кредитам не могут дополнительно включать банки.

Вопрос со скрытыми платежами за обслуживание выданных кредитов пытались решить как минимум с 2015 года, тогда к проблеме подключался также Госконтроль. Но устные рекомендации и призывы не сработали.

Из-за скрытых платежей реальная ставка существенно отличается от заявленной, о чем клиенты зачастую узнают постфактум. Ранее уже сообщалось, что некоторые банки устанавливают в кредитных договорах одну процентную ставку, а в действительности реальная стоимость кредитов значительно выше. «Помимо процентных платежей, клиентам банков приходится заплатить за выдачу наличных, обслуживание текущего счета, используемого для аккумулирования средств, направляемых на погашение кредита, банковских кредитных платежных карточек и другое», — уточняли ранее в Госконтроле.

В 2017 году в ассоциации белорусских банков отмечали, что «традиционные банковские услуги трансформируются, интегрируются с другими финансовыми продуктами, банки переходят к комплексному обслуживанию клиентов. В таких случаях взимаемая банками плата относится не к кредитному договору, а к дополнительным услугам, которыми клиенты пользуются по своему собственному выбору».

Справку о задолженности по кредиту банки должны выдавать бесплатно

С 1 мая по запросу клиенты могут один раз в месяц бесплатно получить в банке информацию о задолженности (остатке) по кредитному договору. Причем запросить эту информацию можно также дистанционно. «Изменения улучшат осведомленность клиентов о наличии у них обязательств по кредитным договорам и повысят качество кредитования в целом», — добавляют в Paritetbank.

Ранее в некоторых банках могли брать комиссию, в некоторых случаях — до 50 рублей за одну справку по одному договору.

Как изменились процентные ставки по кредитам?

С 1 мая изменились ставки по некоторым кредитам. Нацбанк с мая пересмотрел такой показатель, как расчетная величина стандартного риска (РВСР). Грубо говоря, это процентный потолок по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Для вкладов этот показатель снизили для физлиц с 14,19 до 14,09%.

Ранее, в феврале этого года, РВСР для новых кредитов физлицам подняли с 12,32 до 14,19%.

К РВСР во многих банках привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость и на автомобили на общих условиях. С 1 мая ставки в большинстве случаев — 14,09%.

Берут ли белорусы сейчас кредиты?

Тем временем банки с середины марта сокращают свои кредитные линейки и приостанавливают выдачу некоторых кредитов.

В Нацбанке ранее отмечали рост потребительского кредитования в первом квартале на 18,7%.

В Paritetbank рассказывают, что объем выдаваемых кредитов остается на прежнем уровне. Повышенный спрос наблюдается на карточку с грейс-периодом. Эта форма кредитования позволяет пользоваться кредитными средствами под 0,0001% в течение 60 дней с момента первой покупки. При своевременном возврате средств «надбавка» за пользование кредитом составляет 1% от суммы основного долга, а это гораздо меньше, чем проценты при стандартном кредитовании. В последнее время такая форма кредита стала наиболее популярной.