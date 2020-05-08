Возможное происхождение нового коронавируса: запрещенная статья китайских ученых 3 8.05.2020, 8:43

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Иллюстрационное Фотo: Antara/Xinhua/Xiong Qi

Исследование подтверждает лабораторную версию «зарождения» COVID-19.

6 февраля 2020 г. исследователи Ботао Сяо из Объединенной международной исследовательской лаборатории синтетической биологии и медицины Южно-Китайского технологического университета в Гуанчжоу и Лэй Сяо из Уханьского университета науки и технологии опубликовали статью о возможном происхождении нового коронавируса.

На следующий день статья была снята с веб-сайта, пишет в своем ЖЖ экс-советник президента РФ Андрей Илларионов.

Статья не понравилась многим как в КНР, так и в ВОЗ, а также на CNN, BBC, в «Нью-Йорк Таймс».

Досье «Пяти глаз» комментирует статью следующим образом:

«Исследователи из Южно-Китайского технологического университета 6 февраля опубликовали статью, в которой сделали вывод, что «коронавирус-убийца, вероятно, произошел из лаборатории в Ухане. Возможно, потребуется усилить уровень безопасности в биологических лабораториях высокого риска».

«Статья была вскоре отозвана, поскольку она «не была подтверждена прямыми доказательствами», по словам автора Ботао Сяо», – отмечает досье, напоминая при этом: «Ни один ученый не подтвердил, но и не опроверг выводы статьи, – заметил 5 марта ученый Янчжун Хуан». The Sunday Telegraph не утверждает, что исследование Южно-Китайского технологического университета заслуживает доверия только на основании того, что оно было включено в правительственное досье, подготовленное в рамках дела против Китая.

Андрей Илларионов опубликовал перевод на русский язык запрещенной статьи Ботао Сяо и Лэй Сяо:

Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV

К 6 февраля 2020 года коронавирус 2019-nCoV вызвал эпидемию в Китае численностью в 28060 лабораторно подтвержденных инфекций у человека, в том числе 564 смертельных случая. Два описания вируса, опубликованные в Nature на этой неделе, показали, что последовательности генома от пациентов идентичны на 96% или 89% коронавирусу Bat CoV ZC45, первоначально обнаруженному у Rhinolophus affinis. Крайне важно изучить, откуда появился этот возбудитель, и каким образом он передался человеку.

В статье, опубликованной в The Lancet, сообщалось, что у 41 пациента из Уханя был обнаружен острый респираторный синдром, причем у 27 из них был контакт с рынком морепродуктов Хуанань. Вирус 2019-nCoV был обнаружен в 33 из 585 проб, собранных на рынке после вспышки. Рынок стали подозревать в том, что он стал источником эпидемии, и потому он был закрыт в соответствии с карантинными правилами по отношению к источнику во время эпидемии.

Летучие мыши, являющиеся носителями CoV ZC45, были первоначально найдены в провинциях Юньнань или Чжэцзян, каждая из которых находится более чем в 900 километрах от рынка морепродуктов. Обычно летучие мыши живут в пещерах и на деревьях. Но рынок морепродуктов находится в густонаселенном районе Уханя, где проживает около 15 миллионов человек. Вероятность того, что летучие мыши прилетели на рынок, является очень низкой. Согласно муниципальным отчетам и свидетельствам 31 жителя и 28 посетителей рынка, летучие мыши никогда не были источником питания в городе, и на рынке не продавалось ни одной летучей мыши. Естественная рекомбинация или же наличие промежуточного хозяина коронавируса возможны, но для этого пока мало доказательств.

Был ли другой возможный путь? Мы обследовали территорию вокруг рынка морепродуктов и определили две лаборатории, проводящие исследования над коронавирусами летучих мышей. Примерно в 280 метрах от рынка находится Уханьский центр по контролю и профилактике заболеваний (WHCDC) (рис. 1, карты Baidu и Google). WHCDC размещал животных в лабораториях для исследовательских целей, одна из которых специализировалась на сборе и идентификации патогенов. Для одного из этих исследований 155 летучих мышей, включая Rhinolophus affinis, были отловлены в провинции Хубэй, а другие 450 летучих мышей были выловлены в провинции Чжэцзян (4). Эксперт по отлову мышей отмечен в разделе Авторы (JHT). Кроме того, он выступал в медиа по вопросу о коллекционировании вирусов в общенациональных газетах и на сайтах в 2017 и 2019 годах (7, 8). Он рассказал, что однажды на него напали летучие мыши, и кровь летучей мыши попала ему на кожу. Он знал о чрезвычайной опасности заражения, поэтому он поместил себя в карантин на 14 дней. В результате другого инцидента он снова изолировал себя, потому что летучие мыши помочились на него. Однажды он был в полном восторге от того, что смог поймать летучую мышь с живым клещом.

На пойманных животных проводились хирургические операции, а образцы их тканей собирались для выделения их ДНК и РНК и секвенирования. Образцы тканей и инфицированные отходы являлись источниками патогенов. Они оказались всего примерно в 280 метрах от рынка морепродуктов. WHCDC также находится рядом с Объединенным госпиталем (рис. 1, внизу), где во время этой эпидемии была заражена первая группа врачей. Вполне вероятно, что вирус просочился, и некоторые из врачей заразили первых пациентов этой эпидемии, хотя для будущего исследования необходимы веские доказательства.

Рынок морепродуктов Хуанань находится недалеко от WHCDC (из карт Baidu и Google).

Вторая лаборатория находится примерно в 12 км от рынка морепродуктов и принадлежит Уханьскому институту вирусологии Академии наук Китая. Эта лаборатория сообщила, что китайские подковоносые летучие мыши являются естественным резервуаром для коронавируса SARS-CoV, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром, приведшего к пандемии 2002-2003 гг. Главный исследователь этой лаборатории участвовала в проекте, в котором с помощью обратного генетического подхода к SARS-CoV сгенерировала химерный вирус и сообщила о возможности передачи его человеку (10). [Наше] прямое предположение заключается в том, что вирус SARS-CoV или его производный мог выскочить из лаборатории.

Таким образом, кто-то замешан в истории с эволюцией коронавируса 2019-nCoV. В дополнение к версии о происхождении вируса путем естественной рекомбинации с помощью промежуточного хозяина, имеется версия, согласно которой коронавирус-убийца, вероятно, произошел из лаборатории в Ухане. Очевидно, в лабораториях с высокой степенью риска потребуется повысить уровень безопасности. Возможно, необходимо будет принять правило по перемещению этих лабораторий подальше от городских центров и других густонаселенных мест.