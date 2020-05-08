Масочный режим 27 Ирина Халип

8.05.2020, 8:49

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ИРИНА ХАЛИП

Последний парад наступает.

Честно говоря, я ожидала другой риторики, другого вранья, другого пафоса. Я думала, они своим уродским парадом будут пытаться пристыдить нас, эгоистов, аргументами вроде «в стране ветеранов осталось совсем мало, им всем уже за девяносто и это наверняка последний парад в их жизни, а для нас - последняя возможность оказать почести солдатам той давней войны». Та же пропаганда, но хотя бы с попыткой сохранить лицо. Правда, оказалось, что сохранять уже давно нечего. Лиц нет – есть только уродливые карнавальные маски, ощерившиеся в вечной готовности к любым пакостям.

На ветеранов эти маски давно уже махнули рукой. Вот Лукашенко в маске свиньи рассуждает о том, что ветеранам вовсе даже нечего делать на параде: «Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это было, отвезли их на парад. Думаю, что они мне простят, что я не удовлетворил впервые за 20 с лишним лет привезти их на парад». Неужто маска так приросла к лицу, что он всерьез думает, будто в это кто-то поверит? Будто ветераны, которым за девяносто, все телефоны в администрации оборвали, все тропинки вокруг исходили: возьмите нас, дяденька, на парад, нам без него никак! Ага, конечно. Те, кому за девяносто, думают, как бы на лекарства и на еду накопить. Им бряцание оружием еще на войне осточертело.

Хорошо, ветеранов не будет. Тогда для кого этот дешевый спектакль? А человек в свинячьей маске продолжает: вместо ветеранов войны у нас на трибунах будут ветераны вооруженных сил, которые так и щемятся, чтобы поучаствовать: «тут мы, конечно, сдержать их не можем». Интересно, какова, с точки зрения этих масок, целевая аудитория подобного бреда? Ветераны вооруженных сил – это те, кто прослужил 25 лет. То есть мужчины, которым сейчас 45-60 лет. И они мечтают вместо шашлыка субботним днем на даче торчать на трибунах, рискуя жизнью и здоровьем, рядом с парочкой ряженых в маршальской форме? Если есть такие офицеры – их давно пора комиссовать по состоянию здоровья (ментального, разумеется). Подозреваю, правда, что их нет. А те, кто появится на трибунах, - тоже карнавальные маски, а вовсе не белорусские военные.

Тут же рядышком подсюсюкивает Макей в лисьей маске: парад, мол, – святое дело для каждого жителя Беларуси; мы, мидовцы, все туда пойдем по зову сердца, а вовсе не по разнарядке. Ему вторит председатель ВПК Головченко в маске кролика – он зазывает идти на парад и гордиться колонной отечественной боевой техники. Кочанова в маске хорька публично заявляет, что не пойти на парад – это предательство по отношению к павшим и что белорусы должны быть там все вместе. Говорящая голова из «палатки» Андрейченко в маске морской свинки вслух, не стыдясь того, что кто-нибудь это услышит, произносит нечто бессвязное про «парад, который продемонстрирует твердость белорусского народа». БРСМовцы в масках полевых мышей понесут на параде большое полотенце с надписью «Беларусь помнит!», о чем не устают рассказывать с восторгом. Те мышки, кому не достанется кусочка ткани, помчатся по домам ветеранов поздравлять и заражать тех, кто еще жив и даже относительно здоров. Пожарные в масках хомячков трубят в трубы и кларнеты, тесно прижавшись к друг другу, под окнами ветеранов. Хомячкам сказали, что нужно соблюдать дистанцию с ветеранами, а вот того, что нельзя сейчас толпиться любым составом, пусть даже под прикрытием музыкальных инструментов, где бы то ни было, им никто не сказал, а сами они не поняли. Попса и их режиссер в масках крыс фигачат вечерний концерт, а военные в масках бактерий готовят пиротехническое шоу, чтобы пулять заряды куда попало, пока те не убьют кого-нибудь, как это было 3 июля прошлого года. Зверинец, честное слово. Потасканный завшивленный зверинец. И содрать эти маски уже не получится – они приросли намертво, они срослись с плотью, они проросли в сознание. Эти существа безнадежны.

А мы, граждане своей страны, тоже носим маски. Только другие – не карнавальные, а тканевые и марлевые. Мы знаем, чего стоила всему миру победа нал фашизмом, и бесконечно благодарны тем, кто воевал. И ради тех солдат Второй мировой, кто еще жив, мы останемся дома. Будем перебирать старые письма, смотреть хорошие фильмы и, может быть, даже плакать. Мы не станем, как те карнавальные маски, праздновать давнюю Победу демонстративно. Впрочем, с ними все понятно: при полном поражении на всех современных фронтах только и остается, что присваивать чужое.

Ирина Халип, специально для Charter97.org