«В поликлинике маму выгнали из кабинета, как только услышали о самоизоляции» 6 8.05.2020, 8:55

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ФОТО: REUTERS

Через что приходится пройти белорусам с подозрением на COVID-19.

Жительница Лиды ждала результатов теста на Covid-19 десять дней. Пока она находилась на самоизоляции, как контакт первого уровня, никто ни разу не приезжал проверить ее состояние, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Моя мать работает на обувной фабрике в городе Лида, - пишет житель города. - Я заставил ее сидеть дома две недели еще до первых случаев. Фабрика стала очагом распространения заражения. Мама числится в штате, была контактом первого уровня.

Мазок брали один раз, результата ждали 10 дней! Мама пошла в поликлинику на прием, так как ей сказали прийти и продлить больничный. В самой поликлинике выгнали из кабинета, как только услышали, что она на самоизоляции, напугали штрафом. Толком людям не могут объяснить, что не надо никуда ходить!

Результат отрицательный, повторный мазок не положен, отцу на работе сказали написать заявление на отпуск за свой счет, пока ждали результата теста.

Никто не приходил проверять, только на телефон один раз позвонили за все это время. С таким тестированием, результаты которого приходится ждать 10 дней, не удивлен почему в регионах так много смертей от «пневмоний» и так мало смертей от Covid-19 в официальной статистике».

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