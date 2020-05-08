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Новый очаг COVID-19 под Минском: заболело сразу несколько семей в одном подъезде

  • 8.05.2020, 9:23
  • 3,515
Новый очаг COVID-19 под Минском: заболело сразу несколько семей в одном подъезде

Местные жители встревожены наплывом медиков.

Очаг заражения Covid-19 обнаружен в поселке Лесной Минского района, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Минский район, поселок Лесной, дом №39. Здесь также есть заболевшие. Сразу доктор или медсестра была в 1-подъезде, затем она позвала коллегу, которая находилась в автомобиле скорой помощи и уже вдвоем они пошли в 3-й подъезд. Там несколько семей болеют», - сообщает подписчик канала.

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