Новый очаг COVID-19 под Минском: заболело сразу несколько семей в одном подъезде
- 8.05.2020, 9:23
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Местные жители встревожены наплывом медиков.
Очаг заражения Covid-19 обнаружен в поселке Лесной Минского района, сообщает телеграм-канал «Баста».
«Минский район, поселок Лесной, дом №39. Здесь также есть заболевшие. Сразу доктор или медсестра была в 1-подъезде, затем она позвала коллегу, которая находилась в автомобиле скорой помощи и уже вдвоем они пошли в 3-й подъезд. Там несколько семей болеют», - сообщает подписчик канала.
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