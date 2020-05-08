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Ермошина предложила провести «президентские выборы» 9 августа

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  • 8.05.2020, 9:37
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Ермошина предложила провести «президентские выборы» 9 августа
Лидия Ермошина
Фото: bymedia

Председатель ЦИК озвучила дату перед «палаточниками».

«Президентские выборы» в Беларуси предлагается провести 9 августа. Об этом сегодня в «палатке» сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА.

Ермошина заявила, что «политическое руководство» страны провело консультации с ЦИК, «палатой представителей». «В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», - сказала Лидия Ермошина.


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