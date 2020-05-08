Коронавирусом в мире заразилось почти четыре миллиона человек 8.05.2020, 9:50

ФОТО: EPA/SCANPIX/LETA

Обновлены последние данные по пандемии.

На данный момент в мире коронавирусом заразилось 3 917 999 человек. Умерло с начала пандемии 270 740.

Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.info.

За последние сутки в мире заразилось 96 262 человека. Больше всего заразилось в США — 29 531 человек.

За последние сутки от коронавируса в мире умерло 5 589 человек.

Больше всего жертв за сутки было в США, где за последние 24 часа умерло 2 129 человек. На втором т третьем месте идут Бразилия (600) и Великобритания (539).