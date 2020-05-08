Над активами Юрия Чижа сгущаются тучи 5 8.05.2020, 9:52

1,989

Юрий Чиж

Фото: kp.by

Кредиторы наседают на компании, связaнные с олигархом.

Кредиторы наседают на компании, связанные с известным бизнесменом Юрием Чижом. Они хотят отнять более-менее жизнеспособные активы предпринимателя. Об этом рассказали tut.by информированные источники.

В прошлом году Чиж лишился двух из пяти гипермаркетов ProStore. Недавно над еще одним магазином нависла угроза покинуть торгово-развлекательный центр Arena City на проспекте Победителей. Экономический суд Минска признал ничтожным договор аренды, на основании которого гипермаркет ProStore находится в этом ТРЦ.

В 2016-м Arena City перешла Белагропромбанку по договору обратного лизинга. Де-юре объект стал собственностью банка, но управляла торговым центром подконтрольная семье Чижа компания «Простор-Трейд». Она же являлась и лизингополучателем — то есть должна была платить Белагропромбанку лизинговые платежи.

В конце 2018 года директор «Простор-Трейда» Сергей Чиж направил в Белагропромбанк письмо, в котором предлагал расторгнуть договор лизинга, но при этом указывал на целесообразность сохранения гипермаркета ProStore в Arena City.

Но вместо расторжения договора лизинга Белагропромбанк в середине 2019 года сменил лизингополучателя. Новым оператором для Arena City стала компания «Парагис». Соответственно, ей перекочевали все договоры с арендаторами. Новый оператор Arena City посчитал для себя договор с ProStore убыточным и подал иск в суд о признании его ничтожным. В «Парагисе» не скрывали, что хотят видеть на месте «Простора» сеть Green.

Белагропромбанк стал камнем преткновения и еще в одном бизнесе Юрия Чижа. Речь о компании «КварцМелПром», которая производит стройматериалы в Малоритском районе Брестской области. С января 2020 года банк, по мнению пресс-службы «Трайпла», занял неоправданно жесткую позицию, фактически лишая «КварцМелПром» оборотных средств. В результате компания-экспортер, генерирующая валютную выручку, оказалась на грани закрытия. Как следствие, единственным вариантом сохранить предприятие была подача заявления об экономической несостоятельности.

Недавно экономический суд Брестской области начал разбирательство по этому делу. В компании Чижа надеются, что суд утвердит санацию завода. Данная мера позволяет прекратить все исполнительные производства и стабилизировать расчеты с сотрудниками, поставщиками и другими партнерами.

Сейчас предприятие работает с полной загрузкой мощностей.

Как следует из материалов дела, «КварцМелПром» признал требования кредиторов на сумму 106,8 млн рублей. Завод вынужден был привлекать кредитные ресурсы для завершения инвестиционного договора в срок ввиду невыполнения компаниями «Белнефтегаз» и Redcast Holdings Limited своих обязательств по инвестициям в «КварцМелПром».

В Белагропромбанке воздержались от комментариев.

Не лучшее финансовое положение у головной компании Юрия Чижа — ООО «Трайпл». Сейчас ее основной вид деятельности — это строительство жилых и коммерческих объектов. В I квартале текущего года компания увеличила выручку в 2,3 раза, до 18,7 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Валовая прибыль выросла с 381 тыс. до 7,5 млн рублей. Прибыль от реализации получена в объеме 5,6 млн рублей против убытка 1,7 млн в I квартале 2019 года. При этом чистый убыток составил 2,3 млн рублей, что в 55 раз меньше, чем годом ранее. Это объясняется высокими расходами по финансовой деятельности.

По словам собеседников tut.by, компания также думает о финансовом оздоровлении. Но заявления «Трайпла» на сайте единого госреестра сведений о банкротстве не удалось найти. Вместе с тем компания объявила о досрочном погашении жилищных облигаций трех выпусков, говорится в сообщении на Едином портале финансового рынка. Такое решение приняло внеочередное собрание участников.

В «Трайпле» не ответили на запрос.