Вирусолог назвал часто забываемый путь передачи коронавируса

Вирусолог назвал часто забываемый путь передачи коронавируса3
- 8.05.2020, 9:56
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Люди пренебрегают им и не применяют необходимые меры защиты.
По словам вирусолога, члена Нью-Йоркской академии наук, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, SARS-CoV-2 может попадать на волосы и «держаться сутки, двое, трое».
«Поэтому рекомендую носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», — пояснил медик 5-tv.ru.
Он рекомендует перед выходом на улицу собирать волосы, а кепки, платки, панамы, бейсболки, шляпы носить также часто, как и медицинские маски.
Ранее сообщалось, что завкафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона доктор Адам Фридман заявлял, что жизнь коронавируса на голове зависит от структуры волос конкретного человека, а также от ряда внешних факторов.
Специалист считает, что чаще всего естественные жиры, содержащиеся на коже головы, выступают защитным барьером против вредных бактерий: «Они действительно обладают некоторыми антимикробными свойствами и не позволяют микроорганизмам «зацепиться» за волосы».