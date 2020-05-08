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Вирусолог назвал часто забываемый путь передачи коронавируса

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  • 8.05.2020, 9:56
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Вирусолог назвал часто забываемый путь передачи коронавируса
ФОТО: UNSPLASH

Люди пренебрегают им и не применяют необходимые меры защиты.

По словам вирусолога, члена Нью-Йоркской академии наук, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, SARS-CoV-2 может попадать на волосы и «держаться сутки, двое, трое».

«Поэтому рекомендую носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», — пояснил медик 5-tv.ru.

Он рекомендует перед выходом на улицу собирать волосы, а кепки, платки, панамы, бейсболки, шляпы носить также часто, как и медицинские маски.

Ранее сообщалось, что завкафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона доктор Адам Фридман заявлял, что жизнь коронавируса на голове зависит от структуры волос конкретного человека, а также от ряда внешних факторов.

Специалист считает, что чаще всего естественные жиры, содержащиеся на коже головы, выступают защитным барьером против вредных бактерий: «Они действительно обладают некоторыми антимикробными свойствами и не позволяют микроорганизмам «зацепиться» за волосы».


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