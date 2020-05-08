Ночью случился серьезный пожар на «Экспобеле» в Минске 1 8.05.2020, 9:59

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Жители микрорайона Зеленый Луг слышали хлопки, похожие на залпы салюта.

Этой ночью открытым пламенем горели павильоны на рынке «Экспобел». Очевидцы даже слышали хлопки, похожие на залпы салюта. Сообщение на пульт МЧС поступило 7 мая в 23:09. Пожар устранен, никто не пострадал. Причина устанавливается, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание электропроводки, сообщили оnliner в МЧС.

По словам очевидцев, в процессе пожара были слышны хлопки наподобие тех, которые звучат во время салюта:

«Народ, у нас что, теперь репетиции салюта проводятся? У меня в Зеленом Луге уже несколько часов с перерывами гремит», — писал минчанин в 23:07 в Telegram-чате «Минск: какие люди — такой и город».

Как сообщает МЧС, 7 мая в 23:09 спасателям поступило сообщение о загорании павильона на территории выставочного центра «Аквабел», расположенного на пресечении ул. Мирошниченко и МКАД. О пожаре сообщил очевидец.

Прибывшие к месту вызова подразделения установили, что горят два металлических павильона (2×4 м) на открытой территории, существовала угроза распространения пожара на соседние павильоны. Пожар локализовали и ликвидировали спасатели. Огнем уничтожено имущество, повреждены стены двух павильонов; закопчены стены еще трех павильонов. Пострадавших нет.