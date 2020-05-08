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COVID-19 в Дзержинске: больных с пораженными легкими кладут в коридорах и «процедурной»

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  • 8.05.2020, 10:18
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COVID-19 в Дзержинске: больных с пораженными легкими кладут в коридорах и «процедурной»
иллюстрационное фото Reuters

Мест в больнице для всех не хватает.

В Дзержинской центральной районной больнице нет мест. Пациентку с хронической обструктивной болезнью легких положили в одну палату с зараженными Covid-19. Для жителя города с пневмонией места в палате вообще не нашлось, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Вчера мою маму положили в Дзержинскую центральную районную больницу, - пишет дочь одной из пациенток. - У нее хроническая обструктивная болезнь легких. Положили в общую палату с подтвержденными Covid-19. До этого полдня держали в "процедурке". Я в шоке. Где разделение? И что делать?

Она там точно заболеет. Говорили, что хирургию разбили на три отделения: подтвержденые, не подтвержденые и остальные, а на самом деле все вместе. Где справедливость?"

"Моего родственника положили с двусторонней пневмонией на коридор, т.к мест нет. Родные с дома подушку принесли, а вместо матраса дали одеяло", - пишет другой житель города.

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