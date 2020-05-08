закрыть
8 мая 2020, пятница, 10:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина не будет покупать электроэнергию с БелАЭС

1
  • 8.05.2020, 10:23
  • 1,026
Украина не будет покупать электроэнергию с БелАЭС
Фото: Getty Images

Об этом заявили в Министерстве энергетики Литвы.

Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС (БелАЭС), утверждает министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"Хотя ранее и приходилось слышать разные заявления, теперь весть Украины ясна - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе Украина не планирует покупать и не будет покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС", - сказал Вайчюнас после прошедших 6 мая переговоров с врио министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольгой Буславец.

Вайчюнаса цитирует агентство BNS, передает interfax.by.

По словам Вайчюнаса, это заявление украинского министра - важный сигнал Евросоюзу (ЕС) и странам Балтии, а также Польше: "Украина солидаризируется с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС".

В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.

В свою очередь Буславец в ходе переговоров отметила, что в ближайшие годы в Украине будет сохраняться профицит электроэнергии, поэтому вопрос импорта электроэнергии из других стран для нее неактуален, сообщает Минэкоэнерго Украины на своем сайте в четверг.

При этом глава украинского ведомства подтвердила, что вектор движения Украины в контексте энергетического сотрудничества с соседними странами определяется ее стремлением к синхронизации с объединенной энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.


популярное за неделю

Мнение

9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич