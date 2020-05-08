Сенат США не смог отменить вето Трампа на резолюцию относительно его полномочий в отношении Ирана 8.05.2020, 10:35

Документ обязывал Трампа до начала военных действий против Ирана получить от Конгресса разрешение.

Сенат США не смог отменить вето президента Дональда Трампа на резолюцию Конгресса, которая была направлена на ограничение его военных полномочий в отношении Ирана.

Американские парламентарии выступили с такой инициативой после авиаудара США в январе 2020 года, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Чтобы отменить ее, «за» должны проголосовать две трети сенаторов. В то же время голоса разделились 49 на 44 в пользу резолюции, пишет Reuters.

Накануне Трамп ветировал документ, назвав его «оскорбительным» для института президентства.

Напомним, что резолюцию, касающуюся Ирана, в марте поддержало большинство членов Палаты представителей.

Документ обязывал Трампа до начала военных действий против Ирана получить от Конгресса соответствующее разрешение. Если же боевые действия уже начато, то администрация США в течение 30 дней должна прекратить их — к одобрению законодателей.