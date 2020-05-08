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Коронавирус в Беларуси: новые данные по регионам

  • 8.05.2020, 10:42
Коронавирус в Беларуси: новые данные по регионам

Вирус бушует во всех областях страны.

Новые сообщения от читателей телеграм-канала “Баста!” об очагах Covid-19 в разных регионах Беларуси.

Брестская область, Барановичи

"У лаборантки в городской больнице Барановичей взяли тест на Covid-19 в прошлый понедельник, так как у ее начальника его подтвердили. Они сидели в одном кабинете. Результата нет до сих пор. Она ходит на работу, муж две недели в отпуске, дома трое детей", - пишет читатель.

Брестская область, Ляховичи

"Вчера в Ляховичах умерла женщина, библиотекарь, 38 лет. Была пневмония, положительный тест на Covid-19 пришел после смерти", - сообщает подписчик.

Витебская область, Витебск

"Моя жена с 4 мая лежит в Витебской областной больнице с диагнозом "двусторонняя пневмония". Тёща - в Железнодорожной больнице, диагноз такой-же, госпитализирована 18 апреля. Жена с 18 по 28 апреля ходила на работу. Тест на Сovid-19 взяли у обоих только сегодня", - пишет житель Витебска.

Витебская область, Поставы

"Наш дедушка лежит на ИВЛ в Поставах. Тест на Сovid-19 взяли у него, и у заведующего реанимации в прошлую пятницу. Результатов нет до сих пор", - сообщает подписчик.

Витебская область, Полоцк

"Вчера в Полоцке из общежития лесхоза на переулке Калиновского забирали женщину, затем спустя какое-то время приехали, обрабатывали двери и периметр около входа", - пишет очевидец.

Гомельская область, Гомель

"3-я городская больница, Гомель. Выписали всех больных. Сотрудникам дали пять минут на эвакуацию. Позавчера приезжал замминистра здравоохранения. Сегодня будут завозить первых инфицированных. Вся больница будет принимать больных коронавирусом", - сообщает сотрудник больницы.

"Гомель, Кондитерская фабрика "Спартак". У двух работников предприятия подтвердился Covid-19. Руководство серьезных мер никаких не принимает", - пишет работник предприятия.

Гомельская область, Ельск

"В Ельске на этой неделе была проверка контактников, милиция ходила по домам. Большинство людей не сидели на самоизоляции. Одна семья даже уехала в Мозырь в магазин, так как в Ельске все знают, что они контакты первого уровня", - сообщает житель Ельска.

Гродненская область, Гродно

"В детском саду №27 в Гродно у работницы подтверждён коронавирус. Ни карантина, ни какой-нибудь информации от администрации нет. Родители гадают, контактировала ли зараженная с их детьми или воспитателями", - пишет читатель.

Гродненская область, Кореличский район

"В средней школе №1 поселка Мир подтвержден коронавирус. 84 контакта первого уровня, вчера школу полностью закрыли", - сообщает житель Мира.

"В средней школе №2 в Кореличах учитель труда и дефектолог - с подтвержденным диагнозом Covid-19", пишет читатель из Кореличей.

Гродненская область, Слоним

"Подтвержден коронавирус у одно из учителей, также у его сына, который учится в 11 классе. Четыре учителя - на изоляции, так как были с ними в контакте. Мазки у них взяли, о результатах неизвестно. В школе не было никакой дезобратки", - сообщает жительница Слонима.

Минская область, Мядель

"Директор школы №1 в Мяделе - контакт первого уровня. Супруга с подтвержденным диагнозом находится в поликлинике. При этом он продолжает ходить на работу", - сообщает подписчик из Мяделя.

Минская область, Копыль

"Есть заболевшие в Копыльской вспомогательной школе-интернате. Положительный тест у одной из помощниц воспитателя", - пишет читатель.

Могилевская область, Могилев

"Вспышка вируса в могилевском отделении "Белтелекома". Три человека - с положительным тестом. Два человека в офисе на Пионерской и один - на Болдина. Вчера проводили дезинфекцию на предприятии", - пишет жительница Могилева.

"В школе №26 в Могилеве у учительницы трудов подтвердился коронавирус. У учеников берут тесты. Школа не закрыта", - сообщает подписчик.

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