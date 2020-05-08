Владимир Познер: То, как ведет себя Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет

Владимир Познер: То, как ведет себя Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет19
- 8.05.2020, 10:55
- 6,807
Известный российский журналист раскритиковал действия белорусских властей во время пандемии.
Известный российский телеведущий Владимир Познер раскритиковал действия белорусских властей в условиях коронавирусной эпидемии во время интервью, передает «Эхо Москвы».
«Мне кажется, то, как ведет себя президент Беларуси господин Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет. Мне кажется, что его взгляды, высказанные по поводу коронавируса, абсолютно, мягко говоря, ошибочны», - сказал он.
Познер также прокомментировал выдворение из Беларуси съемочной группы Первого канала за сюжет о вспышке COVID-19 в Столбцах. Автор сюжета Алексей Кручинин делает вывод, что белорусские власти скрывают истинные размеры распространения коронавирусной инфекции в республике.
Как полагает Познер, распоряжение выслать группу Первого канала отдал именно Лукашенко.
«И я полагаю, что это распоряжение о том, чтобы эту группу выслать, — это уже его личное распоряжение. Больше никто на это бы не решился в Беларуси без него, — это чистейшее безобразие, это цензура, это стремление, так или иначе, заткнуть рот СМИ», - добавил Познер.