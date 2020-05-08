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Владимир Познер: То, как ведет себя Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет

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  • 8.05.2020, 10:55
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Владимир Познер: То, как ведет себя Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет
Владимир Познер
Фото: АиФ

Известный российский журналист раскритиковал действия белорусских властей во время пандемии.

Известный российский телеведущий Владимир Познер раскритиковал действия белорусских властей в условиях коронавирусной эпидемии во время интервью, передает «Эхо Москвы».

«Мне кажется, то, как ведет себя президент Беларуси господин Лукашенко, просто ни в какие ворота не лезет. Мне кажется, что его взгляды, высказанные по поводу коронавируса, абсолютно, мягко говоря, ошибочны», - сказал он.

Познер также прокомментировал выдворение из Беларуси съемочной группы Первого канала за сюжет о вспышке COVID-19 в Столбцах. Автор сюжета Алексей Кручинин делает вывод, что белорусские власти скрывают истинные размеры распространения коронавирусной инфекции в республике.

Как полагает Познер, распоряжение выслать группу Первого канала отдал именно Лукашенко.

«И я полагаю, что это распоряжение о том, чтобы эту группу выслать, — это уже его личное распоряжение. Больше никто на это бы не решился в Беларуси без него, — это чистейшее безобразие, это цензура, это стремление, так или иначе, заткнуть рот СМИ», - добавил Познер.


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