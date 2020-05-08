Грузия отозвала посла в Украине из-за назначения Саакашвили 8 8.05.2020, 11:00

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

При этом Тбилиси не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Киевом.

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, передает грузинский «Первый канал».

Залкалиани сообщил, что Тбилиси не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Киевом, но у Грузии вызывает вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону. Поэтому посол будет отозван для консультаций. «Назначение нашим стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, ставит вопрос о решении вызвать господина Теймураза Шарашенидзе, чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине, для консультаций в Тбилиси. Это шаг в дипломатической практике, который в данном случае указывает на определенные проблемы в отношениях», — заявил министр иностранных дел Грузии.

Залкалиани также отметил, что в Тбилиси намерены при участии посла оценить, «какие действия необходимы для того, чтобы текущая ситуация не оказывала негативного влияния на двусторонние отношения, сотрудничество в различных международных организациях и, что самое главное, совместные усилия по европейской и евроатлантической интеграции».

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили 7 мая. Экс-президент Грузии возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ.