Вспышка коронавируса зафиксирована в Бобруйске

Вспышка коронавируса зафиксирована в Бобруйске2
- 8.05.2020, 11:05
- 2,158
Очагом инфицирования стал микрорайон Киселевичи.
Вспышка коронавируса в бобруйском микрорайоне Киселевичи. Заражение распространяется по школам, есть умершие, передает телеграм-канал “Баста!”.
"Бобруйск, микрорайон Киселевичи, - пишет житель Бобруйска. - Двух человек одновременно забрали из двух домов в капсулах. В школе №11 заразилась ученица, школа продолжает работать. В школе №21 в Киселевичах умерла от коронавируса техничка.
Продолжают по Киселевичам ездить скорые "буханки", в которых сидят люди в защите.
"Евроопт" закрывали на обработку. Подъезды, в которые приезжали врачи в защите, тоже обрабатывают".
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.