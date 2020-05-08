Вспышка коронавируса зафиксирована в Бобруйске 2 8.05.2020, 11:05

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Очагом инфицирования стал микрорайон Киселевичи.

Вспышка коронавируса в бобруйском микрорайоне Киселевичи. Заражение распространяется по школам, есть умершие, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Бобруйск, микрорайон Киселевичи, - пишет житель Бобруйска. - Двух человек одновременно забрали из двух домов в капсулах. В школе №11 заразилась ученица, школа продолжает работать. В школе №21 в Киселевичах умерла от коронавируса техничка.

Продолжают по Киселевичам ездить скорые "буханки", в которых сидят люди в защите.

"Евроопт" закрывали на обработку. Подъезды, в которые приезжали врачи в защите, тоже обрабатывают".

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