Молдова отказалась от российских денег 7 8.05.2020, 11:16

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КС признал неконституционным соглашение о российском кредите.

Молдова отказалась от российского кредита в размере 200 млн. евро, передает корреспондент DW из Кишинева. Конституционный суд на заседании 7 мая поддержал запрос депутатов от оппозиционных партий о пересмотре некоторых положений кредитного соглашения либо аннулирования его. Депутаты из группы PRO-Moldova, партий "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда", подавшие иск в КС, считают документ политическим и "опасным для страны".

Претензии оппозиции

Основные претензии оппозиции к соглашению о российском кредите связаны с его условиями, в частности, с пунктом 2 статьи 7, согласно которому правительству придется взять на себя долги молдавских компаний перед российскими банками.

Еще одна претензия оппозиции связана со сроками поступления в Молдову российских денег. По договору, первые 100 миллионов должны поступить уже в мае. Второй транш, по просьбе молдавской стороны, запланирован на октябрь. Оппозиционные депутаты связывают это с предстоящими осенью президентскими выборами, на которых будет баллотироваться и нынешний пророссийски настроенный глава государства Игорь Додон.