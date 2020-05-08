США призвали Россию прекратить фальсификацию истории 7 8.05.2020, 11:33

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Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

В США напомнили России, что Вторая мировая война началась в 1939 году, а не в 1941-м.

Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор в ходе виртуального заседания постоянного совета ОБСЕ 7 мая призвал Россию прекратить фальсификацию истории Второй мировой войны. Текст выступления дипломата опубликован на сайте американской миссии при ОБСЕ, передает gordonua.com.

"Мы призываем Россию прекратить заниматься самовосхвалением, основанным на целенаправленном искажении истории. Мы солидарны с нашими европейскими партнерами, [которые выступают] против фальсификации истории Россией", – сказал Гилмор.

Он отметил, что "хотя военное и гражданское население Советского Союза пошло на огромные жертвы, чтобы победить нацистов", не нужно забывать, когда началась Вторая мировая война.

"Она началась в 1939 году, когда [глава СССР Иосиф] Сталин и [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер заключили пакт, который разделил Восточную Европу на зоны, контролируемые Советским Союзом и нацистами. Я уверен, что наши польские друзья сегодня не забыли этот факт ни на одну секунду", – подчеркнул дипломат.

Гилмор сказал, что для многих стран Европы 1945-й стал годом не возвращения к свободе, а начала почти 50-летнего гнета Советского Союза.

"Вспоминая историю Второй мировой войны, мы не можем забывать, что для многих народов Центральной и Восточной Европы нацистский гнет сменили коммунистические репрессии. Все преимущества и возможности, которые дает свобода и которые Западная Европа праздновала в 1945 году, пришли к ним только в 1989-м, 1990 году или позже... Путь к истинному освобождению был долгим, и в некоторых случаях общества все еще идут по нему", – резюмировал дипломат.

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.