Коронавирус в Жодино: более 170 зараженных 3 8.05.2020, 11:45

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Фото: ekskursii.by

Есть умершие.

Вспышка Covid-19 в Жодино Смолевичского района Минской области. По данным источников в санстанции, на 7 мая в городе было более 170 зараженных, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Вчера похоронили мужчину 56 лет, проживавшего в Жодино недалеко от горгаза. Он работал на ТЭЦ. Тесты были отрицательные, Covid-19 подтвержден после смерти", - пишнт житель Жодино.

"За вчерашний день – плюс 52 зараженных, до этого всего в городе было 125 зараженных", - сообщает источник в Жодинском городском центре гигиены и эпидемиологии.

"Жодино, улица Роккосовского 6. Врачи в "скафандрах" забрали человека", - пишет очевидец.

"Моя мама работает в Жодинском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где находятся дети-инвалиды на дневном пребывании. Вчера пришла информация, что у сантехника подтвержден Covid-19", - пишет житель Жодино.

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