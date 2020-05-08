«Каждому по 560. Просто так»: финны подвели итоги эксперимента с базовым доходом 6 8.05.2020, 11:56

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Эксперимент с безусловным базовым доходом доказал, что их наличие хорошо сказывается на здоровье людей.

Что такое безусловный базовый доход?

Каждый гражданин – независимо от того, беден он или богат, наемный он работник или предприниматель, получает ежемесячную сумму от государства вместо любых пособий (на ребенка, по инвалидности или по безработице), пишет «Солидарность».

Зачем все это?

Рабочих мест в будущем будет значительно меньше. Сама работа изменится. Более длительные периоды восстановления полезны как для мотивации, так и для здоровья. Менее оплачиваемая работа при наличии базового дохода открывает возможности для дальнейшего обучения, самореализации, обязательств или заботы о семье.

Против:

Есть опасения, что базовый доход сделает людей ленивыми и будет способствовать различным зависимостям. Кроме того, вряд ли кто-то захочет выполнять тяжелую и непривлекательную работу.

За:

Люди, которые освобождены от экзистенциальных страхов, смогут выполнять свою работу более свободно и будут более продуктивными. Общество тоже от этого выиграет, потому что затраты на здравоохранение и другие виды соцподдержки сократятся.

Идея безусловного базового дохода приобретает новую привлекательность для многих людей во времена кризиса и надвигающейся безработицы, связанных с распространением коронавируса. В Германии за последние несколько недель почти полмиллиона человек подписали петицию с требованием воплотить в жизнь эту концепцию. А правительство Испании даже планирует ввести некий базовый доход до истечения срока своих полномочий.

С другой стороны Финляндия уже «похоронила» аналогичный проект, сообщает Stern. С 2017 по 2018 годы правительство страны экспериментировало с безусловным базовым доходом. На днях агентство социального обеспечения Kela представило окончательный отчет. Результаты дают аргументы как противникам, так и сторонникам идеи.

Однозначным аргументом против для финского правительства является то, что безусловный базовый доход не оказывает какого-либо значительного влияния на рынок труда. Две тысячи финских безработных получали безусловный базовый доход в размере 560 евро в месяц в течение двух лет. Те, кто нашел работу, получали указанную сумму и дальше.

Финны хотели выяснить, мотивирует ли основной доход, в отличие от традиционных пособий по безработице, больше людей работать. Этот эффект оказался совершенно незначительным.

Если в первый год эксперимента 18% участников устроились на работу, то во второй работали 27%, что всего на 2% больше, чем в контрольной группе, состоявшей из обычных безработных, базового дохода не получавших.

С другой стороны, финский эксперимент с базовым доходом был полезен для некоторых участников. Например, среди них есть такие люди, как Сина Марттинен, которая смогла открыть собственную кофейню. Она пришла к выводу, что базовый доход был «отличным вариантом, так как требуется много времени, чтобы стать на ноги», и экономическая ситуация для многих частных предпринимателей достаточно долгое время остается неопределенной.

В целом исследователи обнаружили ряд положительных эффектов, которые не так легко измерить деньгами. Так получатели базового дохода были «более довольны своей жизнью и реже страдали от психологического стресса, депрессии, грусти и одиночества». Они также начали больше доверять согражданам и социальным институтам.

В других частях света также проводятся эксперименты с базовым доходом. Результаты зависят не в последнюю очередь от очень разных вариантов концепции. Базовый доход в Финляндии был разработан не как гражданское пособие для всех, а как инструмент рынка труда, поэтому его результаты нельзя проецировать на все общество, и многие важные вопросы остаются без ответа.

Противники и поборники безусловного дохода уже давно «ломают копья» в попытке выяснить, будет он потворствовать лени и алкоголизму или позволит многим по-настоящему себя реализовать и стать счастливее. Однозначного ответа пока нет.

Ясно только одно: счастливое общество состоит из счастливых людей. Осталось только найти деньги для такого счастья.