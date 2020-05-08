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«Пациенты умерли, а через неделю половина персонала резко заболела»

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  • 8.05.2020, 12:06
  • 2,327
«Пациенты умерли, а через неделю половина персонала резко заболела»

Врач из Пинской ЦБ рассказала, как заражение распространилось по территории учреждения.

"В Пинской центральной больнице сделали все, чтобы заразился персонал, - пишет врач телеграм-каналу “Баста!”. - К нам в чистую зону, в неврологию привезли пациентов из Ганцевичей. Там, в терапии, лежали все вместе - и с пневмониями, и неврологические.

Одна из пациенток умерла сразу, как подняли наверх к нам, у двух других был взят мазок. Он оказался положительным. Пациенты умерли, а через неделю половина персонала резко заболела. Сейчас кто - в больнице, кто - дома.

Люди работают сутками. Нам на момент привоза вероятно заражённых не выдали ничего! Ни экранов, ни респираторов. С голыми руками принимали. Халаты, которые мы купили самостоятельно, забираем стирать домой. В нашем отделении их просто негде сушить.

Почему за халатное отношение и умышленное заражение персонала никто не отвечает? Когда этот бардак прекратится?"

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