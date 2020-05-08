«Выдали три одноразовых костюма на месяц, которые стали кварцевать» 8.05.2020, 12:32

Фото: facebook.com/letzyvitebsk

Как работают медработники в санатории «Летцы», где содержат контакты первого уровня.

Родственница сотрудницы санатория "Летцы" в Витебской области, в котором содержались контакты первого уровня, рассказала телеграм-каналу “Баста!” об условиях работы там.

"Мама работает в санатории "Летцы" Витебской области. Изначально без предупреждения в конце марта туда привезли контакты первого уровня. Много увозили с подтвержденным диагнозом Covid-19 в больницы.

С 6 апреля санаторий стал филиалом больницы. Но через месяц, 6 мая, всех выписали по домам, санаторий закрыли на обработку, работников отправляют за свой счёт.

Мазки брать никто у медработников не стал. Закрыли из-за недостатка бюджетных средств. Средств защиты хватало только вначале. И то, когда мама пришла на первую смену, не было даже масок. Впоследствии выдали три костюма одноразовых на месяц, которые они стали кварцевать".

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