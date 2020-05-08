Министр обороны Хорватии подал в отставку после крушения самолета ВВС страны 8.05.2020, 12:41

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Крушение учебно-тренировочного самолета ВВС Хорватии произошло 7 мая.

Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич принял решение уйти в отставку после крушения учебно-тренировочного самолета вооруженных сил республики.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Croatia Week.

Крушение учебно-тренировочного самолета ВВС Хорватии произошло в четверг, 7 мая. В результате аварии погибли два пилота — инструктор Марко Новкович и стажер Лука Ягатич.

«Тяжело терять военнослужащих министру обороны и любому офицеру. Важно, чтобы было проведено расследование происшествия. Сегодня я ухожу в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра обороны», — заявил Крстичевич на пресс-конференции.

Он выразил соболезнования семьям погибших, военно-воздушным силам и хорватской армии.

Министр подчеркнул, что авария будет тщательно расследована.

«Я сформировал комиссию с главным следователем по авиационным происшествиям, которая проведет тщательное расследование этого дела», — сказал он.