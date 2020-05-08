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Как белорусские медики изолируются, чтобы не заразить родных

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  • 8.05.2020, 12:46
  • 2,105
Как белорусские медики изолируются, чтобы не заразить родных
ФОТО: BELTA.BY

Одних пускают на съемные квартиры бесплатно, других просят выселиться.

Самоизолироваться медработники не могут, их труд важен и нужен всем. Но ведь и у них есть семьи, родные и близкие, живущие в тех же не самых больших квартирах. Транспорт до работы, походы в магазин... Все чаще в соцсетях появляются объявления, что кто-то из медиков ищет жилье, чтобы отселиться от родных. А однажды был даже грустный пост с просьбой о помощи: хозяйка квартиры попросила выехать из квартиры медсестру, которая снимала комнату, - испугалась...

Журналисты поговорили с медиками и узнали, как они решают квартирный вопрос и помогает ли им кто-то, пишет kp.by.

«Некоторые пенсионеры увольняются»

Минчанка Татьяна работает врачом-терапевтом медико-санитарной части одного предприятия. И сейчас ищет квартиру, чтобы изолироваться от семьи. Она живет в четырехкомнатной квартире вместе с сыном, невесткой, дочкой с зятем и трехлетней внучкой.

- Боюсь их заразить, поэтому разместила в интернете объявление о поиске квартиры. На предприятии есть заболевшие коронавирусом. Положительный тест есть и у медиков - они на самоизоляции. Последний раз у меня был отрицательный тест, но недавно снова взяли мазок, - рассказывает Татьяна. - Пациенты приходят с разными симптомами. Я принимаю больных с ОРВИ. Если у кого-то из работников поднимется температура, его отправляют к нам - в медико-санитарную часть. Любой симптом - например, легкий кашель или потерю обоняния - может сопровождать коронавирус. Бывает, что у человека очень долго держится температура - неделю, две... А потом у него берут мазок на коронавирус - и результат оказывается положительным. Людям с высокой температурой мы вызываем скорую помощь

Татьяна следит за своим здоровьем.

- Пью витамины, капаю капли в нос для профилактики. Не посещаю общественные места, хотя до пандемии я любила ходить на экскурсии, в кино, театр, на концерты. В эти выходные должна была лететь во Францию, но поездка сорвалась.

- Какие меры безопасности принимаете?

- Пришла с работы и сразу иду в свою комнату. Но внучка бегает по дому... Конечно, с детьми не обнимаюсь. У меня своя посуда. Все время обрабатываем руки. Я хожу в маске по квартире. После улицы сразу стираю вещи. Хотя на работе у нас отдельная одежда со средствами защиты.

- Что говорят вам ваши дети? Может, говорят, что надо увольняться?

- Это тоже говорят, - смеется Татьяна. - У нас многие медики идут за свой счет в отпуск, некоторые пенсионеры увольняются. Я тоже пенсионерка, но еще работаю. Пенсия же 400 рублей... Приходится работать. А зарплата у меня 700 - 800 рублей. Надбавок за работу у нас нет. В отпуск я еще не уходила.

Татьяна хочет на месяц-два переехать в отдельную квартиру или отселить свою семью. Например, найти им дачу.

- Я читала в интернете, что врачам, которые работают в стационаре с коронавирусными пациентами, сняли гостиницы. А мы, врачи, работающие в поликлинике, сами по себе. И гостиницу или квартиру снять мне дорого. Я смотрела цены на аренду квартиры - 170 - 200 евро плюс коммуналка. Это дорого для меня.

«Виделся с семьей один раз на улице. Дочка уже ходить начинает без меня...»

Еще один молодой военный врач, который работает в одном из силовых ведомств, Алексей (имя изменено по просьбе героя) искал себе жилье на время пандемии, но передумал. Алексей привык к своему рабочему кабинету. Да и не тратит время на дорогу.

- Я уже два месяца живу в кабинете у себя на работе, так как решил изолироваться от супруги и двух детей. Две недели я жил абсолютно бесплатно в гостинице "Юбилейная". Большое спасибо гендиректору гостиницы, - говорит Алексей.

Молодой человек вспоминает, что, когда он жил в гостинице, с ним случались приятные сюрпризы.

- У двери номера был столик. И на Пасху кто-то поставил туда куличик с яичком. Принесли как-то раз пиццу. Было написано "Любимому доктору". Это было до слез... А потом я снова вернулся в свой рабочий кабинет, где есть диван. Он не раскладывается, но на нем спать лучше, чем на полу.

- Как общаетесь с супругой?

- Созваниваюсь по скайпу. Она поддерживает мой боевой дух. За время работы в пандемию виделся с семьей один раз на улице. Моей младшей дочке 11 месяцев, она уже ходить начинает без меня...

Молодой врач работает с коронавирусными пациентами и с контактами первого уровня, которые находятся на самоизоляции.

- Мы ездим к ним домой - берем у них мазки на коронавирус. С 8 утра начинаем работать и заканчиваем, как бог на душу положит. Могу закончить работу в 5 или 7, а могу и в 9 вечера. За 8 недель у меня было пару выходных.

- Как вы питаетесь? Где принимаете душ?

- Еду нам не организовали. Купил что-то в магазине и забросил в холодильник. Можно выйти в кулинарию. А туалет и душ на работе в соседнем помещении. Вот только вожу родным одежду на стирку - нет стиральной машины. Но мне сильно одежда не нужна - на работе ходишь в одноразовом костюме, респираторе.

Как рассказывает Алексей, у него в кабинете есть чайник, микроволновка, холодильник и телевизор.

- Колонки принес из дома - музыку слушаю. Хорошо, что есть интернет. Там можно что-то посмотреть, почитать. Вечером пришел в кабинет, поспал и снова на работу. На бензин тратиться не надо, на жилье тоже. Проснулся - и ты на работе, - не теряет чувства юмора врач.

«В гостинице коммунальные услуги стоили 20 рублей в сутки»

Врач Светлана (имя изменено по просьбе героини) тоже работает с коронавирусными пациентами. И решила изолироваться от родных. Она искала себе отдельное жилье, и ей помогли неравнодушные люди.

- Я, как и все медики, работающие в этом очаге и живущие с родными, изолировалась. У меня семья, - объясняет врач. - Мне предлагали пожить в гостинице "Юбилейная", которая размещала у себя медиков, работающих с коронавирусными пациентами. Но выяснилось, что проживание не совсем бесплатное. Мне позвонил директор гостиницы и предупредил: по распоряжению руководства свыше коммунальные услуги нужно оплачивать - 20 рублей в сутки. Я отказалась. Это большие деньги - за месяц выходит 600 рублей. При этом надо понимать, что врач уходит в 7 утра на работу, вечером приходит, идет в душ и от усталости замертво падает. Но огромное спасибо людям, которые откликнулись на мое объявление в интернете - мне предоставили бесплатное проживание в квартире! Я не оплачиваю даже коммунальные услуги.


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