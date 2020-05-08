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Ермошина: «Выборы» пройдут без международных наблюдателей

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  • 8.05.2020, 13:04
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Ермошина: «Выборы» пройдут без международных наблюдателей
Лидия Ермошина

Глава ЦИК заявила, что «избирательная кампания пройдет в особых условиях».

Об этом корреспонденту БелТА сообщила председатель ЦИК Лидия Ярмошина.

Глава Центризбиркома отметил, что из-за пандемии коронавируса эта избирательная кампания «будет сильно отличаться от предыдущих президентских избирательных кампаний».

Заседания областных, районных и городских исполнительных комитетов, связанных с «выборами», будут проходить без наблюдателей, представителей партий и общественных объединений. Но исполнительные органы должны размещать стримы с подобных встреч на своих веб-страницах.

В то же время председатель ЦИК заявила, что еще не знает, приедут ли международные наблюдатели в Беларусь.


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