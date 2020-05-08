Ермошина: «Выборы» пройдут без международных наблюдателей

Ермошина: «Выборы» пройдут без международных наблюдателей51
- 8.05.2020, 13:04
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Глава ЦИК заявила, что «избирательная кампания пройдет в особых условиях».
Об этом корреспонденту БелТА сообщила председатель ЦИК Лидия Ярмошина.
Глава Центризбиркома отметил, что из-за пандемии коронавируса эта избирательная кампания «будет сильно отличаться от предыдущих президентских избирательных кампаний».
Заседания областных, районных и городских исполнительных комитетов, связанных с «выборами», будут проходить без наблюдателей, представителей партий и общественных объединений. Но исполнительные органы должны размещать стримы с подобных встреч на своих веб-страницах.
В то же время председатель ЦИК заявила, что еще не знает, приедут ли международные наблюдатели в Беларусь.