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В Беларуси зафиксировано появление новой агроклиматической зоны

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  • 8.05.2020, 13:38
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В Беларуси зафиксировано появление новой агроклиматической зоны
Фото: onliner.by

К середине века климат в Витебской области будет таким же, как и на юге Беларуси.

Агроклиматические условия, характерные сегодня для Гомельской области, к 2050 году будут наблюдаться и в северных районах Беларуси, сообщила начальник отдела агрометеорологии службы гидрологии и агрометеорологии Екатерина Истомина на пресс-конференции в Минске в пятницу, передает interfax.by.

"Наблюдение за изменением климата, которое началось еще в 1980-х годах, позволяют утверждать, что оно (потепление – прим.) продолжится. Наиболее вероятным сценарием представляется следующее изменение характеристик к середине века – температура в северной части Беларуси достигнет значений, которые сейчас характерны для юга страны. На большей же части территории страны агроклиматические параметры окажутся близкими к современным условиям центра Украины, Среднего и Нижнего Поволжья", - рассказала Истомина.

Она отметила, что в Беларуси уже зафиксировано появление новой, четвертой агроклиматической зоны, в которую вошли юг Брестской и Гомельской областей. "Новая область характеризуется самой короткой и теплой зимой, наиболее продолжительным вегетационным периодом растений. В связи с изменением климата изменился и набор возделываемых сельскохозяйственных культур", - уточнила представитель службы.

Среди негативных факторов климатических изменений, продолжила Истомина, отмечается ухудшение условий для произрастания таких характерных для Беларуси культур, как лен и картофель. "С другой стороны, в связи с тем, что увеличивается вегетационный период, быстрее наступают повышенные температуры, Беларусь стала выращивать ранние сорта картофеля, несколько сместился по времени сбор урожая. Заметно увеличились площади посева кукурузы на зерно, и сегодня страна практически полностью обеспечивает себя этим продуктом. Также очень много засевается рапса", - констатировала Истомина.

Изменение климата привело к тому, что на полях стали произрастать культуры, совершенно не характерные для Беларуси, "чего стоят только промышленные плантации винограда, которые пытаются организовывать в южных областях", отметила эксперт.

Среди очевидных позитивных последствий потепления, подчеркнула Истомина, – повышение эффективности растениеводства за счет увеличения продолжительности вегетационного периода, улучшения зимовки озимых культур, более раннего начала весенних процессов и наступления сроков посева яровых культур. "И, конечно, увеличение продолжительности теплообеспеченности пожнивного периода, во время которого можно дополнительно посеять, например, кормовые культуры для скота", - добавила представитель службы.

Вместе с тем, отметила она, хотя теплые зимы и приводят к улучшению перезимовки культур, но, с другой стороны, ведут к ослаблению закалки растений. В результате озимые не могут обрести состояние покоя, вегетируют в течение зимнего периода, и резкое понижение температуры в условиях бесснежной зимы или в ранневесенний период приводит к повреждениям посевов, сказала Истомина.

Также к главным негативным последствиям изменения климата эксперт отнесла рост повторяемости засух. "Особенно эта проблема актуальна для южных районов страны, наиболее часто засухи повторяются в Гомельской области. При этом начало засух смещается на более ранние сроки, на конец весны – начало лета", - подчеркнула начальник отдела агрометеорологии.


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