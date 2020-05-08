Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии и исключил зеркальные шаги 2 8.05.2020, 14:00

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Президент Украины надеется сохранить хорошие отношения с Грузией.

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ. Об этом он заявил в ходе визита в Луганскую область.

Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией сохраняются хорошие отношения.

"Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - подчеркнул Зеленский.