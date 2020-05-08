Коронавирус выявлен на металлургическом заводе в Жлобине 8.05.2020, 14:07

Фото: belsteel.com

Сотрудник предприятия рассказал подробности о распространении заражения Covid-19.

Сотрудник Белорусского металлургического завода в Жлобине рассказал подробности о распространении заражения Covid-19 на предприятии, о котором мы писали вчера, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Контактом первого уровня стал студент из жлобинского техникума. У его отца из Светлогорска был подтверждён диагноз "короновирус". Студент с понедельника находился в цехе и контактировал с многими работниками. Расследования санстанцией не проводилось, на самоизоляции отправили мастера из 2-ой бригады. Контакты поручили выяснять работникам цеха", - рассказал он.

Вчера источники на БМЗ нам сообщили, что "у молодого специалиста из 2-ой бригады сортопрокатного цеха №2 обнаружен коронавирус".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.