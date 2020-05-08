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Коронавирус выявлен на металлургическом заводе в Жлобине

  • 8.05.2020, 14:07
Коронавирус выявлен на металлургическом заводе в Жлобине
Фото: belsteel.com

Сотрудник предприятия рассказал подробности о распространении заражения Covid-19.

Сотрудник Белорусского металлургического завода в Жлобине рассказал подробности о распространении заражения Covid-19 на предприятии, о котором мы писали вчера, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Контактом первого уровня стал студент из жлобинского техникума. У его отца из Светлогорска был подтверждён диагноз "короновирус". Студент с понедельника находился в цехе и контактировал с многими работниками. Расследования санстанцией не проводилось, на самоизоляции отправили мастера из 2-ой бригады. Контакты поручили выяснять работникам цеха", - рассказал он.

Вчера источники на БМЗ нам сообщили, что "у молодого специалиста из 2-ой бригады сортопрокатного цеха №2 обнаружен коронавирус".

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