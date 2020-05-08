Армения: два года без диктатуры 1 Сергей Жаворонков

8.05.2020, 14:12

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8 мая в стране отмечают день, когда победила Бархатная революция.

8 мая для Армении — это не только день окончания Второй мировой войны и вероятного снятия части ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. В этот день два года назад, 8 мая 2018 года, была одержана, можно сказать, решающая победа, завершен первый этап последней пока революции на постсоветском пространстве. Премьер-министром был избран Никол Пашинян — лидер оппозиции (сейчас Армения — чисто парламентская республика, где пост президента имеет лишь номинальное значение). За Пашиняна проголосовал парламент, где его блок насчитывал лишь 9 мест из 105.

Победа Пашиняна

Это заняло чуть больше месяца. 31 марта из Гюмри вышла колонна на Ереван (акция «Наш шаг»), которая завершилась массовым сбором со всех регионов к 17 апреля, в день, когда парламент должен был избрать «по просьбам трудящихся» на пост премьера бывшего президента Сержа Саргсяна, который выдвинулся фактически на третий срок, изменив Конституцию и передав все полномочия премьеру, хотя раньше обещал этого не делать. Оппозиция протестовала против режима Республиканской партии Армении, ассоциировавшегося с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном (еще их называли «карабахским кланом»), почти 20 лет. На этот раз собравшиеся в Ереване примерно 150 тысяч протестующих (около 15% населения города, примерно, как в Москве собрать 1.5 млн), без применения насилия, фактически заблокировали весь центр и парализовали органы государственной власти, поначалу насилие применявшие. 23 апреля Саргсян объявил об отставке, но поначалу власть пыталась отступить на запасной рубеж — согласиться на избрание более популярного представителя правящей группы, Карена Карапетяна. Лишь когда Пашинян был избран 8 мая, протестующие стали расходиться. Эти события подробно описаны в самых разных источниках (например, в изданной на русском языке книге Степана Григоряна «Армянская бархатная революция»).

Через полгода примерно тем же путем — массовых демонстраций — Пашинян добился досрочного роспуска парламента и проведения новых выборов в декабре 2018 года, на которых его блок триумфально победил, набрав 70.4% (выборы проходят по партспискам), причем бывшая партия власти даже не преодолела 5% барьер, к тому же, став жертвой собственной самонадеянности (Пашинян перед выборами предлагал снизить барьер до 3%, но они были уверены в своих силах и наоборот, надеялись на перераспределение от малых партий). На следующие пять лет власть была обеспечена (из этих пяти прошло чуть больше года, учитывая, что поначалу Пашинян правил как назначенец еще старого парламента). Нас в данном случае больше интересует не процесс самой революции, о которой уже писали, а результат — что получилось в итоге. Потому как российская официальная пропаганда рассказывает, что свержение власти ведет к разнообразным плохим последствиям — как минимум тому, что все останется по-прежнему при смене лиц, а как максимум к экономическим бедствиям, смуте, внешнему вторжению и распаду страны, превращению любой такой страны в колонию Запада и тому подобное.

Два года — это даже не сто дней, по которым дают первую оценку, а срок довольно солидный, хотя первые полгода приходилось и оглядываться на враждебный старый парламент. В новом, кроме блока Пашиняна «Мой шаг», есть две небольшие фракции. Это «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, колоритной фигуры «авторитетного предпринимателя», как таких называют на постсоветском пространстве, но только, так сказать, в республиканском масштабе, пользующимся, однако, определенным уважением как меценат, что для бедной страны немаловажно. И это «Светлая Армения» адвоката Эдмона Марукяна, в прошлом созыве бывшего вместе с Пашиняном оппозиционным депутатом от блока «Елк», но не поддержавшего поход на Ереван на первом этапе (понятно почему — в него мало кто верил). Учитывая их подавляющее меньшинство, это обеспечивает дискуссию, но проблем новой власти не создает.

Зависимость от России

Гораздо более серьезны другие проблемы. Истории и географии. Начнем с того, что Армения — это страна, находящаяся во враждебном окружении Турции и Азербайджана (в 2016 году последний уже пытался начать наступление в Карабахе, но был отбит). Это обуславливает неизбежные высокие военные расходы в долгосрочном периоде. И Армения находится в серьезной экономической зависимости от России. По итогам первых 9 месяцев 2019 года, Россия — это примерно 28% и экспорта, и импорта. Проблема еще и в их структуре. У России покупают в основном газ и нефть (40% от общего экспорта), газ взять почти неоткуда больше (с Ираном существует газопровод, но есть тяжелая проблема американских санкций против Ирана), российская нефть тоже дешевле. В структуре же армянского экспорта в Россию 46% составляет продукция сельского хозяйства, которую несложно заместить даже полностью. Для России при этом Армения составляет примерно 0.3% экспорта, это не принципиальный объем. Идущая на экспорт в дальнее зарубежье продукция рудной промышленности (медь, золото, молибден), с одной стороны дает стабильный доход, с другой стороны, не обладает особым потенциалом к росту. Важное для Армении соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, подписанное в 2017 году и предполагающее значительное снижение барьеров в торговле, пока не вступило в силу, и, в общем, несложно понять, кто его тормозит — северный сосед.

Экономическую же форму взаимоотношений власти и бизнеса можно было расценить как олигархию. Да, власть взимала с нее дань, будучи старшей в этом партнерстве, но взамен позволяла не платить налоги, закрывала глаза на неисполнение законов, инвестиционных обязательств и тому подобное. Дань взымалась не только чемоданами денег, но и использованием экономических и клановых структур олигархии для обеспечения политической поддержки на выборах: финансирования избирательных кампаний, разного рода технологий подкупа и фальсификаций, а также финансированием телеканалов, на чем надо остановиться особо. Кроме общественного (то есть фактически государственного) телевидения, действуют общеармянские телеканалы «Армения» и «Шант», контролируемые зятем бывшего президента Микаэлом Минасяном и бывшим главой службы госбезопасности Артуром Ванецяном, а также телеканал партии «Дашнакцютюн», некогда считавшейся партией армянской диаспоры, но затем попавшей в зависимость от семьи Шахмурадян. Есть и районные телеканалы, где примерно та же картина. Крупнейшие предприятия страны либо принадлежат российским компаниям, дружественным прежнему режиму («Газпром-Армения», МТС Армения, «Электрические сети Армения»), либо иностранным (табачная отрасль), либо непонятным офшорным структурам, которые называют себя иностранными инвесторами, но вполне вероятно являются вывесками местных олигархов. Кроме собственно бывших руководителей страны, такими считают Самвела Алексаняна и упомянутого парламентария Гагика Царукяна.

Особняком стоит здесь судебная власть во главе с не подлежащими замене по нынешней конституции главой Конституционного суда Грайром Товмасяном и иными выдвиженцами старой власти. О Товмасяне, который постепенно превращается в реального лидера оппозиции, надо сказать особо. Это не какой-то там бывший член КПСС, прославляющий СССР и умеющий лишь правильно поднимать руку, как в России Валерий Зорькин. Если руководство «республиканцев» воспринимается просто как бандиты, Товмасян — карьерный юрист, много работавший как в государственных структурах Армении, так и в европейских НКО, кандидат наук, человек, ловко владеющий вполне современной риторикой. Бывший журналист, несколько лет отсидевший в тюрьме за попытку неудачной революции 1 марта 2008 года (погибло 10 человек), честный, но простой в общем-то парень, Никол Пашинян получил в его лице достойного соперника. К Товмасяну примыкают и те бывшие революционеры, которым Пашинян что-то не додал, чем-то долюбил. Тем более что Пашинян же приходил к власти как сторонник демократического, европейского пути, а не просто новый диктатор.

Относительно просто решились экономические вопросы. Душевой ВВП, составлявший по итогам последнего дореволюционного 2017 года $3880, по итогам 2019 года составил $4230. Экономический рост в 2017 года составлял 7.5%, в 2018 году упал до 5.2%, но в 20 190-м вновь вырос до 7.6% (для сравнения — в РФ только 1.3%). Основным средствами значительного увеличения доходов бюджета стал вывод капиталов из тени, а также возврат украденного (возврат $105 млн, в том числе добровольный в рамках урегулирования претензий, так брат бывшего президента Сашик вернул целых $18.5 млн — это немало для страны с годовым бюджетом чуть ниже $4 млрд). Предпринимателей заставили платить реальные заработные платы и налоги, в итоге сбор налогов за 2018 год увеличился на 43%, за 2019-й — еще на 25%. При этом, несмотря на разногласия в собственном блоке, президент решился на либеральную налоговую реформу — с 2020 году введен единый налог на доходы физических лиц 23% (с дальнейшим снижением до 20%), налог на прибыль снижен с 20 до 18%, одновременно повышены акцизы на алкоголь и сигареты.

«Понятийный компромисс» с Путиным

Не будем, конечно, говорить, что все получается. Не хотят расти иностранные инвестиции (премьер и оппозиция очень любят считать их не в целом, а какой-то один квартал года к другому, получаются разные цифры). Здесь сказалась ситуация вокруг Амулсарского рудника, работа которого почти на год была заблокирована местными жителями (он недалеко от известного курорта Джермук, и противники утверждали, что он там что-то точно отравит), премьер не хотел их разгонять и увещевал. Не удается привлечь новую диаспору, наоборот, поступления от переводов из-за рубежа, очень существенные для экономики Армении, падают. Продолжается спад в сельском хозяйстве (он, впрочем, был и при прежней власти).

Однако решились эти вопросы не бесплатно. Те, у кого изъяли нажитое непомерным трудом в бюджет, стали мстить. И инструменты для этого у них в руках: подавляющее большинство телеканалов. Риторика там вполне напоминает то, что мы видим против неугодных на российском телевидении. Хотя само российское телевидение получило указание Армению особо не комментировать (об этом еще скажем), но ее младший брат — интернет-агентство «Спутник» — старательно собирает всякую критику, включая злобные фейки: мне очень понравился вот этот о том что, мол, скоро в Армении введут талоны на еду, как в советские времена (хотя речь шла об аналоге американских food-stamps для бедных, на которые как раз можно купить еду, но не алкоголь, табак или наркотики). Рейтинг Пашиняна держится пока на неплохом уровне: если бы выборы состоялись завтра, то партия Пашиняна набрала бы на них 61.7% (за два года растеряв только 10%).

Николу Пашиняну удалось пока добиться нечто вроде «понятийного компромисса» с Путиным. Пашинян отказался от своих лозунгов времен оппозиции про выход из Евразэс и вступление в ЕС (тем более что сам ЕС очевидно не ждет сейчас Армению, при всем желательности этого вектора движения). Путин лишь чуть-чуть повысил цены на газ в 2019 и оставил теми же в 2020 году (а это самый болезненный вопрос в силу отсутствия альтернативы). Но Путин довольно прямо намекает, что бывших диктаторов надо бы оставить в покое. Находившемуся в тот момент в тюрьме Роберту Кочаряну Путин несколько раз публично слал поздравления с праздниками. И тут новая власть не готова отступать.

Главным же инструментом является фактический контроль прежней власти над судебной системой. Блокируется дело экс-диктатора Роберта Кочаряна по расстрелу демонстрации 1 марта 2008 года, большинство его фигурантов удрали в Россию (удрать мог бы и Кочарян, но это, отдадим ему должное, человек смелый и полагающий, что в конечном счете он победит). Блокируются и разваливаются и другие дела. Попытки добровольно обсудить реформу судебной систему судьями отклоняются и трактуются как желание премьера установить диктатуру, идет небезуспешная апелляция к европейским инстанциям (ПАСЕ, Венецианской комиссии и тому подобным). В этих условиях, хотя у Пашиняна есть конституционное большинство, достаточное для принятия поправок в Конституцию о прекращении полномочий большинства судей, он демократично вынес вопрос на референдум, который должен был пройти 5 апреля 2020 года, но был отложен из-за коронавируса.

Коронавирус в Армении

Ну и нельзя, конечно, не сказать об истории с коронавирусом. Так как пандемия пока не закончена, делать статистические оценки, какие из мер оказались более эффективными, пока рано, и люди руководствуются скорее собственными взглядами, нежели «истиной», которой нет. Мне лично нравится мягкий путь Южной Кореи, Японии, Тайваня, Швеции, Латвии, при котором карантина фактически нет, а упор делается на отслеживание контактов больных, профилактику и четкую работу современной медицинской системы. Однако надо признать, что в целом это путь богатых стран. У Армении, очевидно, никакой подобной корейской медицинской системы быть сейчас не может (свои мощности для лечения больных они оценивают всего в 1500 коек). Потому тут поступили иначе.

Первый больной появился 1 марта (одновременно с Москвой, где также пошли по пути жестких ограничительных мер, в Москве, на мой взгляд, ненужных в своей идиотской форме). 13 марта закрыли школы (Москва — 23 марта). 23 марта запретили въезд всем гражданам других стран (единственный случай, когда в Москве успели раньше — 16 марта, зато накануне в Москве прошло два пятитысячных концерта Тиля Линдеманна, только 16 марта объявили о прекращении спортивных состязаний). 16 марта был введен режим чрезвычайного положения (вместо непонятно чего на усмотрение губернаторов, как в России, чтобы снять ответственность с главы государства, что было объявлено 25 марта, а в силу вступило 28 марта). Надо сказать, что в Армении это решение поддержали все три фракции парламента. Закрывается общественное питание и торговые центры (в Москве в ТЦ не закрываются продуктовые магазины). Запрещены любые собрания, в которых участвуют больше 20 человек (Москва поначалу ограничила запрет 50-ю людьми, зато потом и членам одной семьи гулять запретила). Пашинян позже «попросит» не ходить более чем вдвоем. Армянская апостольская церковь также 16 марта объявила о проведении всех служб без прихожан (в Москве после длительных переобуваний в воздухе это сделали лишь 12 апреля). Через неделю режим «ужесточили» — с собой надо иметь паспорт и специальную анкету, где указать цель перемещения (в Москве для этого надо регистрироваться на специальном сайте). В Армении нет никаких «стометровок» от дома, никаких запретов гулять с детьми. С 1 апреля закрыли метро Еревана и общественный транспорт, но на такси ездить можно (в Москве метро работает, но вход в него по кодам для избранных, и на такси по кодам для избранных). Интересная мера — с 10 до 12 магазины продуктов обслуживают только людей старше 65 лет.

У небогатой Армении не было особых возможностей раздавать деньги гражданам, ограничились малым: банковскими каникулами на период ЧП, тем, кого нельзя перевести на удаленную работу, работодатель обязан выплатить две трети зарплаты. Льготы небольшие и похожие (на детей, бизнесу на выплату части зарплаты, уволенным), но что забавно, при различающемся в три раза в пользу России душевом ВВП, они сопоставимы. МРОТ в России в пересчете на доллары составляет $161, в Армении — $142.

Итоги эпидемии пока такие: на 7 мая 2020 года тут заболело 2884 человека, скончалось 42. При населении Армении, для грубого счета в 3 млн человек. Россия: 177 160 заболело, 1625 умерло при грубом счете населения в 146 млн. То есть смертность от числа заболевших составила 0.92% в России и 1.46% в Армении. Количество больных от численности населения — 0.10% в Армении и 0.12% в России. Результаты уже сейчас практически сопоставимы. Можно сослаться на то, что в России плотность населения выше, это верно, но зато Россия несопоставимо богаче. Эпидемия еще не закончилась, так что посмотрим, что будет с рейтингом правителей.

Россия, впрочем, пока не дошла до другого, важного сопоставления — начала пути реформ после авторитаризма. Уроки Армении выглядят для нее так: выборы всех органов власти надо проводить как можно быстрее, можно договариваться об амнистии с отдельными чиновниками, не виновными в убийствах и тому подобными тяжких преступлениях, в обмен на выплату ими украденного в бюджет, а над убийцами нужен суд. То же касается бизнеса, который при прежней власти работал «по схемам»: власть больше не требует неформальных выплат, но требует платить налоги (сами налоги при этом незначительно понижаются). А что касается частных СМИ — то Армения показывает, что сильному премьеру враждебные СМИ не страшны, наоборот, это своего рода карась, чтобы не дремала щука, чтобы новая власть не зажиралась, не наглела и не превращалась тем более в прежний режим. Основатель армянской диктатуры Кочарян, кстати, начинал как и Путин как удачливый военный герой в Карабахе, аналогично тому, что Путин успешный ликвидатор восстания в Чечне. Но это не спасло их от дальнейшего перерождения. Так что вручать всю полноту власти не стоит никому.

Сергей Жаворонков, «МБХ медиа»