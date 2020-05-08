Хирург и медсестра минской поликлиники №7 заразились COVID-19 3 8.05.2020, 14:25

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Дезинфекция минских поликлиник / t.me/minskiygorispolkom

Заболевшая медсестра намерена наказать и.о. главврача.

Врач-хирург и медсестра, работавшая с ней, заразились коронавирусной инфекцией в 7-й минской поликлинике. Также положительным оказался результат теста на COVID-19 у мужа медсестры, передает euroradio.fm.

Медсестра хирургического кабинета Галина Буян и её муж Василий Волчок считают, что заразились из-за срыва графика генеральных уборок в поликлинике. 6 мая они направили жалобу в вышестоящие инстанции.

“Всё началось, когда в начале апреля врач-хирург, с которой работала жена, почувствовала симптомы, похожие на симптомы коронавируса. Её отправили на трёхдневный больничный, анализ не взяли. После больничного врач постоянно жаловалась на головные боли, быстро уставала. А 29 апреля у неё пропало обоняние. На следующий день у врача и медсестры взяли анализ на коронавирус. Оба оказались положительными”, — рассказывает Василий Волчок.

После этого 4 мая у Галины Буян взяли повторный мазок на коронавирус. А заодно и у её мужа — как у контакта первого уровня. Оба анализа дали положительный результат.

Заболевшая медсестра и её муж просят привлечь к дисциплинарной и административной ответственности бывших и. о. главного врача поликлиники Подлесскую и и. о. заместителя главврача Костян.

Галина Буян уже судится с 7-й поликлиникой по другим вопросам. Она просит обязать руководство поликлиники улучшить условия, в которых работают медики, перерассчитать её зарплату и признать недействительными несколько дисциплинарных взысканий.