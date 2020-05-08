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Российские хакеры похитили электронную переписку Ангелы Меркель

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  • 8.05.2020, 14:34
Российские хакеры похитили электронную переписку Ангелы Меркель
Ангела Меркель
Фото: Photothek/Getty Images

Преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам.

Хакеров, которые, вероятно, работают на службу российской военной разведки ГРУ, подозревают в том, что во время атаки на внутренние сети немецкого бундестага в 2015 году они похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель. К такому выводу пришли эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI), которым удалось частично реконструировать события пятилетней давности, сообщил в пятницу, 8 мая, еженедельник Spiegel, передает DW.

По оценкам экспертов, преступникам удалось получить доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировать их содержимое - переписку за 2012 - 2015 годы - на другой компьютер. В ведомстве федерального канцлера не стали комментировать информацию еженедельника, сообщает агентство Reuters.

5 мая стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Он также объявлен в в международный розыск Федеральным бюро расследований (ФБР) США по подозрению в участии в хакерских атаках на сервера Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Организации по запрещению химического оружия, швейцарскую химическую лабораторию Spiez в составе хакерской группировки Fancy Bear (другие названия - Strontium/APT28. - Ред.).


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