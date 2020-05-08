Инфекционист: На всех аппаратов ИВЛ не хватит 1 8.05.2020, 14:51

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иллюстрационное фото ТАСС

Деньги, выделяемые на парад, можно было бы направить медикам на оборудование.

На условиях анонимности «Белсат» пообщался с врачом, который советует придерживаться мер безопасности.

- Врачи, которым обещали доплаты, в прошлом месяце получили меньше, чем было до этого. А как у вас?

- До этого я работал 340-360 часов в месяц, это две ставки. У меня получалось Br 1450 после уплаты налогов. В приказе, который озвучивали по телевидению, говорится, что в нашем отделении на врача – Br 1500 доплаты, на средний врачебный персонал – Br 1200. Но это все зависит от ряда факторов: сколько я работал с «ковидными» пациентами, насколько они были тяжелыми.

Например, в Борисове умер фельдшер, который работал на «скорой помощи» и через полторы недели в санстанцию пришло письмо, чтобы мы скинулись деньгами на помощь. Сын этого человека сказал, что никакой помощи от государства пока что не было.

- Что думаете о подготовке к параду на 9 мая?

- В мире – пандемия. Каждый должен понимать, что его тоже это может коснуться. Деньги, выделяемые на парад, можно было бы направить медикам на оборудование.

- Что бы вы сказали тем, кто называет коронавирус психозом и не носит маски?

- На всех аппаратов ИВЛ не хватит. Если собрались умирать – не носите маски. А если есть немного ума, посмотрите, как мы работаем. Нужно мыть руки, обрабатывать свою одежду, носить маски или респираторы, ведь однажды места для вас в больнице может не хватить.