закрыть
8 мая 2020, пятница, 15:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Инфекционист: На всех аппаратов ИВЛ не хватит

1
  • 8.05.2020, 14:51
  • 1,084
Инфекционист: На всех аппаратов ИВЛ не хватит
иллюстрационное фото ТАСС

Деньги, выделяемые на парад, можно было бы направить медикам на оборудование.

На условиях анонимности «Белсат» пообщался с врачом, который советует придерживаться мер безопасности.

- Врачи, которым обещали доплаты, в прошлом месяце получили меньше, чем было до этого. А как у вас?

- До этого я работал 340-360 часов в месяц, это две ставки. У меня получалось Br 1450 после уплаты налогов. В приказе, который озвучивали по телевидению, говорится, что в нашем отделении на врача – Br 1500 доплаты, на средний врачебный персонал – Br 1200. Но это все зависит от ряда факторов: сколько я работал с «ковидными» пациентами, насколько они были тяжелыми.

Например, в Борисове умер фельдшер, который работал на «скорой помощи» и через полторы недели в санстанцию пришло письмо, чтобы мы скинулись деньгами на помощь. Сын этого человека сказал, что никакой помощи от государства пока что не было.

- Что думаете о подготовке к параду на 9 мая?

- В мире – пандемия. Каждый должен понимать, что его тоже это может коснуться. Деньги, выделяемые на парад, можно было бы направить медикам на оборудование.

- Что бы вы сказали тем, кто называет коронавирус психозом и не носит маски?

- На всех аппаратов ИВЛ не хватит. Если собрались умирать – не носите маски. А если есть немного ума, посмотрите, как мы работаем. Нужно мыть руки, обрабатывать свою одежду, носить маски или респираторы, ведь однажды места для вас в больнице может не хватить.


популярное за неделю

Мнение

9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич