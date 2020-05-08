Свято-Елисаветинский монастырь: Коронавирус подтвердился почти у половины из 130 наших сестер 1 8.05.2020, 15:02

Появилась официальная информация о количестве заболевших в монастыре.

Так, на сайте монастыря сообщается, что коронавирус подтвердился почти у половины из 130 сестер. Сразу же монастырь сообщал, что вирус выявился всего у нескольких сестер.

- Как мы и говорили уже ранее, выявился вирус у нескольких сестер только через несколько дней после Пасхи, а у остальных — еще через несколько дней. После обследования, которое провела санэпидслужба 24 апреля, коронавирус подтвердился почти у половины из 130 наших сестер, 7 из них сейчас находятся в больнице, остальные лечатся в монастыре, - говорит монахиня Мария, которая, к слову, сама переболела.

Монахиня Мария отмечает, что некоторые из сестер с подтвержденным COVID-19 "прекрасно себя чувствуют". У них нет симптомов болезни. При этом сестры, у кого тест был отрицательный, "себя ужасно чувствуют". Уже здоровы монахиня Алексия (Юдина) и монахиня Параскева (Горностаева). Это сестры, у которых первым подтвердился коронавирус.

Выздоровел и 91-летний протоиерей Василий Лесько. Сейчас он находится у себя дома на Полесье.

Монахиня Мария говорит и о том, что не так давно умерла монахиня Мария Ковальчук, у которой был положительный тест на коронавирус. 83-летняя женщина жила на подворье монастыря в деревне Вишневка.

- Да, у нее был положительный тест на коронавирус, но реально у человека возраст, букет болезней. В свидетельстве о смерти говорится, что у нее была легочно-сердечная недостаточность, - говорит монахиня.

Сообщается, что сестры, заболевшие COVID-19, изолированы в монастырском корпусе. А здоровых сестер отселили в монастырскую гостиницу. Монахини обрабатывают помещения, ходят в повязках. За состоянием сестер в монастыре следит врач.

Напомним, монастырь закрылся на карантин. За ситуацией в монастыре следит митрополит Павел. К слову, в Жировичах есть люди, которые тоже заразились коронавирусом. Это преподаватели, студенты, монахи, трудники монастыря.