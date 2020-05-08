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«Терпения российского общества хватит на два месяца»

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  • 8.05.2020, 17:40
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«Терпения российского общества хватит на два месяца»
Фото: Евгений Фельдман/«Медуза»

Глава «Левада-центра» предсказал протесты в РФ из-за падения уровня жизни.

К середине лета россияне могут выйти на массовые протесты из-за падения уровня жизни, считает глава «Левада-центра» Лев Гудков.

«Я думаю, что терпения у общества хватит еще на два месяца. Это совершенно точно. А вот по прошествии двух месяцев люди начнут осознавать, что наступил предел. Русское терпение - очень важный фактор», - цитируют Гудкова «Открытые медиа».

По словам социолога, россияне могут начать протестовать против карантинных мер, требовать финансовой поддержки от государства и большей экономической стабильности в целом.

«При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не будет находить выхода. Конечно, до какого-то предела», - отметил Гудков.

Он напомнил, что постепенно увеличивается недовольство карантинными мерами, так как люди теряют работу или сталкиваются с сокращением зарплат, в то время до 70% населения вообще не имеют сбережений на случай кризиса.

«Через месяц-полтора мы можем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией», - считает социолог.

Почти половина - 48% - россиян сочли неадекватными антивирусные меры, введенные властями, показал опрос «Левада-центра». «Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит», - пояснил Гудков.

В начале апреля опрос «Левады» показал рекордное падение рейтинга одобрения президента - до 59%. Такого уровня он не достигал ни разу за всё время президентства Путина. «Почему [рейтинг] снижается - более-менее понятно: падают доходы населения, растет неопределенность, отсутствуют перспективы, особенно у тех, кто не работает на госпредприятиях, у занятых вне бюджетной сферы», - заявил Гудков, комментируя этот результат.


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