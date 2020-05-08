В Глубоком задержан журналист Дмитрий Лупач 5 8.05.2020, 15:23

2,980

Дмитрий Лупач

Фото: «Радыё Свабода»

Причины задержания журналиста пока неизвестны.

Журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача, который сотрудничает с «Белсатам», задержали в Глубоком.

Как сообщил оператор Леонид Юрик, задерживать журналиста пришли трое милиционеров – один в форме и двое в штатском. Они сообщили, что ему нужно пройти с ними.

«Он вышел к ним. Сказал, что вернется. На дворе они стояли, мне уже не слышно было, о чем они говорили. А когда он вернулся, принес кошелек и сказал, что его ведут на сутки», – отметил оператор.

Точные причины задержания пока неизвестны.