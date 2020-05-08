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Большая ложь

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  • Леонид Гозман
  • 8.05.2020, 15:38
  • 4,779
Большая ложь
Леонид Гозман
Фото: facebook.com/civilforum

Миллионы погибших — не повод для гордости, а позор, преступление.

Самая большая ложь всегда прячется за правдой. Президент РФ рассказал о том, что его отец, Владимир Спиридонович в 31 год отказался от брони и ушел добровольцем на фронт. Вечная ему память и благодарность – ему и десяткам, если не сотням тысяч наших сограждан, поступившим так же.

Но одновременно, в другом сегодняшнем выступлении он сказал, что «Советский Союз положил на алтарь победы жизнь 27 миллионов своих граждан, поэтому нет и не может быть оправдания тем, кто пытается историю переписать». Скорее всего, в соответствии со сложившейся у нас традицией, президент имеет в виду не то, что государство принесло в жертву своих граждан, а что эти жертвы во имя грядущей победы сознательно и добровольно – как добровольно пошел на фронт его отец – принес народ нашей страны. А вот здесь уже лжи больше, чем правды. И не в том дело, что недавно еще говорили о сорока миллионах, а теперь опять почему-то о двадцати семи. Большая ложь в другом.

Во-первых, подавляющее большинство из тех тридцати миллионов наших соотечественников, которые прошли за годы войны через Красную Армию, попали туда не потому, что хотели этого — они были туда призваны. И, несмотря на реальные, а не придуманные нашими пропагандистами подвиги – а о героизме наших солдат писали и гитлеровцы – гибель большинства из них не была осознанным актом самопожертвования – они были жертвами войны. А часто – очень часто, к сожалению – их гибель была следствием бездарности или просто недостаточного профессионализма командиров, пришедших на смену тем, кого репрессировал Сталин. Разве сами жертвовали собой люди, погибшие под бомбежками, оказавшиеся в котлах, попавшие в плен и объявленные Сталиным предателями? Миллионы – 27 или 40 – не повод для гордости, а позор, преступление, свидетельство наплевательского отношения государства к людям. Этих людей надо помнить – да мы их и помним, вопреки державному звону, который выхолащивает человеческие чувства – а вот тех, кто виноват в их гибели, тоже нельзя забывать, а уж тем более, недопустимо вспоминать их в одном ряду с теми, кто погибли по их вине. Слова о том, что это они – миллионы – сами принесли себя в жертву, искажают реальную картину страшной трагедии и снимают ответственность с тогдашнего государства.

Во-вторых, эти ужасные потери никак не могут служить оправданием ни секретных протоколов Молотова-Риббентропа, ни предвоенного сотрудничества Сталина с Гитлером, ни экспансионистской политики СССР после войны. Получается, что, если бы в ходе войны удалось не допустить катастрофы ее начального периода, а значит, тех чудовищных потерь, если бы из Ленинграда были вывезены, а значит и не умерли там от голода мирные люди, то оценки Второй мировой должны были быть другими? А если бы Германия потеряла больше нас, то это дало бы моральную правоту Гитлеру? Мы были правы в той войне, а 9 мая – прекрасный день не потому, что погибли миллионы, а потому, что Гитлер и его режим были исчадиями ада, а наша страна – вместе с союзниками! – загнала их обратно.

И кстати, память о тех, кто погиб тогда, в том числе и о тех, кто, как отец Путина, пошел на фронт добровольно, требует не салютов над охваченными эпидемией городами, а заботы о стариках. Но об этом уже все сказано, и все без толку!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»


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