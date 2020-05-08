Археологи обнаружили роскошную серебряную маску времен Древнего Египта 3 8.05.2020, 16:13

1,693

Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Ценный металл чище, чем серебро современных обычных проб.

Немецкие археологи, которые изучали найденный в 2018 году в египетской Саккаре древний некрополь, наткнулись на секретную камеру, в которой покоились саркофаги жрецов времен XXVI династии фараонов. По данным издания Ahram Online, в камере было обнаружено множество ценных артефактов, среди которых особенно выделяется уникальная позолоченная серебряная маска, пишет lenta.ua.

На дне погребального комплекса, сохранившегося со времен Древнего Египта, была обнаружена еще одна, секретная, камера. Здесь ученые из Тюбингенского университета нашли четыре деревянных саркофага, в которых покоились останки древних жрецов.

Анализ надписей, которые обнаружились на стенах секретной погребальной камеры, указывает на то, что здесь похоронены жрецы таинственной богини змей Ниут-Шаес. Современные ученые мало что знают об этом культе, но известно, что он расцвел при XXVI династии, во время которой и был создан некрополь в Саккаре.

"Лицо одной из жриц было прикрыто позолоченной серебряной маской. Анализ методом рентгеновской флуоресценции показал, что речь идет о серебре чистотой 99.07% — то есть, ценный металл даже чище, чем серебро современных обычных проб", — говорят исследователи, отмечая, что в последний раз в Египте находили похожую маску в 1939 году.