закрыть
8 мая 2020, пятница, 17:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: На репетицию парада в Минске согнали сотни людей без масок

20
  • 8.05.2020, 16:18
  • 7,543
Видеофакт: На репетицию парада в Минске согнали сотни людей без масок
Фото: svaboda.org

Рассадник коронавируса в центре белорусской столицы.

Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая. Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни. Большинство участников были без масок и перчаток, передает «Радыё Свабода».

Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях говорят приходить на парад без масок — и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.


популярное за неделю

Мнение

9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич