Видеофакт: На репетицию парада в Минске согнали сотни людей без масок

Видеофакт: На репетицию парада в Минске согнали сотни людей без масок20
- 8.05.2020, 16:18
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Рассадник коронавируса в центре белорусской столицы.
Сегодня в Минске проходит очередная репетиция парада 9 мая. Несколько сотен людей носили флаги и пели военные песни. Большинство участников были без масок и перчаток, передает «Радыё Свабода».
Напомним, на днях журналистам поступали сообщения о том, что в школах, университетах и на госпредприятиях составляют списки участников, причем в некоторых случаях говорят приходить на парад без масок — и это несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и рекомендации специалистов ВОЗ отказаться от массовых мероприятий.