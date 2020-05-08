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Новые очаги коронавируса в Минске

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  • 8.05.2020, 16:35
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Новые очаги коронавируса в Минске
Фото: ТАСС

Заражения обнаружены в гимназиях и детских садах. 

Читатели Telegram-канала «Баста!» сообщают о новых очагах Covid-19 в Минске. Заражение обнаружено в гимназиях №28 и №35, детских садах №216 и №266.

"Минский государственный профессиональный лицей №3, улица Холмогорская, 63. Пока подтвержден один случай, но больше 10 человек уже на больничном. Все продолжают ходить на учебу и работу. Никаких мер не принято", - пишет читатель.

"В детском саду №216 по адресу улица Ленина, 4А есть воспитатель с коронавирусом. Еще одного сотрудника забрали с подозрением. Садик пока работает", - сообщает подписчик.

"Подтвердился короновирус еще у двух водителей головного офиса "Беларусбанка". Они контактировали с водителем, заболевшим короновирусом ранее. Все водители возили заместителей руководителя офиса", - пишет читатель.

"Гимназия №35, Минск, улица Лейтенанта Кижеватова, 70. В одном из 2-х классов ребенок с коронавирусом. Ходил в школу до последнего. Также в нашей гимназии есть подтвержденные случаи Covid-19 в старших классах. Сегодня 14 педагогов отправлены на самоизоляцию как контакты первого уровня. Среди них есть учителя наших детей", - сообщает подписчик.

"Гимназия №28, Минск, проспект Рокоссовского, 93. Коронавирус диагностирован у учащегося 10-го класса. Заразился в семье, от своей матери. Весь класс отправлен на карантин. В помещениях, где они учились, произведена дизинфекция", - пишет читатель.

“В детском саду №266 в Минске, на улице Карастояновой, 31, у воспитателя подтвердили тест. Группа на карантине, сад продолжает работать. У детей пока мазки не брали, так как нет списков", - сообщает подписчик.

"Слободская 69, 4-й подъезд. Регулярно приезжают медики и проверяют состояние семьи на самоизоляции", - пишет читатель.

"ОАО "Галантэя", вспышки Covid-19 во многих цехах. Работники, у которых подтверждено заражение, находятся дома. Остальные работают", - сообщает подписчик.

"Позавчера от "короны" умер сотрудник ОАО "Комлект", он был инженером по технике безопасности", - пишет читатель.

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