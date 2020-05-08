Глава СНБО Украины о Второй мировой войне: Изгнали оккупантов тогда, выгоним и сейчас 1 8.05.2020, 16:50

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Алексей Данилов

История повторяется.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал мнение, что история повторяется, и украинцы снова изгонят оккупационные силы со своей земли, пишет "Гордон".

"Сегодня в День памяти и примирения вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским вылетели в Луганскую область. В мемориальном комплексе "Украина – освободителям" в пгт Меловое почтили память освободителей Украины, возложили цветы у "вечного огня", – отметил Данилом.

Он подчеркнул, что в настоящее время в условиях войны на Донбассе память о трагических событиях Второй мировой как никогда актуальна.

"К сожалению, не все уроки истории были хорошо изучены, поэтому нужно напомнить – изгнали оккупантов тогда, выгоним и сейчас", – добавил секретарь СНБО.

Зеленский на украинско-российской границе сегодня почтил память погибших во Второй мировой войне. Рядом с Меловым расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось освобождение украинской земли от оккупантов.