Почему молчит Минздрав? 7 8.05.2020, 16:46

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Белорусское министерство больше не выходит в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы про коронавирус.

С конца марта Минздрав выходил в прямой эфир как минимум раз в неделю, где отчитывался о текущей ситуации в Беларуси с коронавирусом и отвечал на некоторые вопросы. Но на прошлой и этой неделе Минздрав в прямой эфир не выходит, и сегодня тоже не выйдет, как стало известно «Еврорадио».

«В МЗ все разъехались, некому проводить», — пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Последний раз Минздрав выходил в прямой эфир 24 апреля.