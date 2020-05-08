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Почему молчит Минздрав?

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  • 8.05.2020, 16:46
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Почему молчит Минздрав?

Белорусское министерство больше не выходит в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы про коронавирус.

С конца марта Минздрав выходил в прямой эфир как минимум раз в неделю, где отчитывался о текущей ситуации в Беларуси с коронавирусом и отвечал на некоторые вопросы. Но на прошлой и этой неделе Минздрав в прямой эфир не выходит, и сегодня тоже не выйдет, как стало известно «Еврорадио».

«В МЗ все разъехались, некому проводить», — пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Последний раз Минздрав выходил в прямой эфир 24 апреля.


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