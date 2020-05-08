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«Сгорела за семь дней»: Минчанка умерла от коронавируса, но причиной смерти поставили болезнь сердца

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  • 8.05.2020, 17:20
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«Сгорела за семь дней»: Минчанка умерла от коронавируса, но причиной смерти поставили болезнь сердца

Становится понятно, как смерти пациентов с COVID-19 проходят мимо официальной статистики.

К журналистам попала справка о смерти женщины, которая на днях ушла из жизни в Минске. Она "сгорела" за семь дней: 28 апреля почувствовала температуру, 2 мая попала в больницу, 5 мая умерла, передает «Еврорадио».

У пациентки подтвердили коронавирусную инфекцию. Но в официальную статистику по COVID-19 она вряд ли попадёт. В качестве непосредственной причины смерти указана лёгочно-сердечная недостаточность. Патологическое состояние, вызвавшее или обусловившее причину смерти — двухсторонняя пневмония. Основная причина смерти — ишемическая болезнь сердца.

А коронавирус обозначен как "другое важное состояние, сопутствовавшее смерти, но не связанное с болезнью, которая к нему привела". Всё как говорил Лукашенко: "Никто от коронавируса в нашей стране не умрёт".

На какое количество пациентов за день оформляются такие справки? Сказать сложно, а спросить у чиновников невозможно: традиционный пятничный брифинг Минздрава неделю назад не проводился из-за того, что пришёлся на 1 мая, а сегодня просто отменён. Согласно официальной статистике, в Беларуси ещё не было дня, чтобы умерли более пяти человек "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".


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