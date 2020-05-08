закрыть
8 мая 2020, пятница, 17:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Двое жителей деревни Страдечь Брестского района умерли от COVID-19

  • 8.05.2020, 17:35
Двое жителей деревни Страдечь Брестского района умерли от COVID-19
иллюстрационное фото БелТА

Коронавирус все глужбе заходит в регионы.

Стало известно о вспышке Covid-19 в Брестском районе. В деревне Страдечь умерли двое жителей, пишет Telegram-канал «Баста!».

"Брестский район, деревня Страдечь. Вспышка короновируса среди местного населения в общине христиан-бапитстов. В их общине была проведена недавно свадьба на 500 человек, которая праздновалась в Бресте. Заражённые дети из этих многодетных семей ходили в школу вместе со здоровыми. Страдечская школа официально была закрыта 6 мая, но в СМИ не просочилось ничего. Руководство школы обязало учителей помалкивать.

Это пограничная зона, руководство собирается в ближайшее время выставить на выездах из деревни каранниные блок-посты.

Тамада с этой свадьбы работает водителем школьного автобуса и привозил в Страдечь детей из других деревень, контактируя с ними. У него подтверждён коронавирус. Также закрылась начальная школа в соседней деревне Прилуки. Учителя и школьники отправлены на самоизоляцию", - сообщает подписчик канала.

"В Страдечах Брестского района все очень серьёзно. Уже умерло 2 человека от коронавируса, многие - в реанимации. Берегите себя. Пожалуйста!" - пишет читатель.

Информацию о вспышке коронавируса в деревнях Страдечь и Прилуки Брестского района подтвердили еще несколько местных жителей, с которыми канал «Баста!» связался в соцсетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич