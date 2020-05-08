Двое жителей деревни Страдечь Брестского района умерли от COVID-19 8.05.2020, 17:35

иллюстрационное фото БелТА

Коронавирус все глужбе заходит в регионы.

Стало известно о вспышке Covid-19 в Брестском районе. В деревне Страдечь умерли двое жителей, пишет Telegram-канал «Баста!».

"Брестский район, деревня Страдечь. Вспышка короновируса среди местного населения в общине христиан-бапитстов. В их общине была проведена недавно свадьба на 500 человек, которая праздновалась в Бресте. Заражённые дети из этих многодетных семей ходили в школу вместе со здоровыми. Страдечская школа официально была закрыта 6 мая, но в СМИ не просочилось ничего. Руководство школы обязало учителей помалкивать.

Это пограничная зона, руководство собирается в ближайшее время выставить на выездах из деревни каранниные блок-посты.

Тамада с этой свадьбы работает водителем школьного автобуса и привозил в Страдечь детей из других деревень, контактируя с ними. У него подтверждён коронавирус. Также закрылась начальная школа в соседней деревне Прилуки. Учителя и школьники отправлены на самоизоляцию", - сообщает подписчик канала.

"В Страдечах Брестского района все очень серьёзно. Уже умерло 2 человека от коронавируса, многие - в реанимации. Берегите себя. Пожалуйста!" - пишет читатель.

Информацию о вспышке коронавируса в деревнях Страдечь и Прилуки Брестского района подтвердили еще несколько местных жителей, с которыми канал «Баста!» связался в соцсетях.

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