Врач Александр Лобан: Далеко не каждый психиатр разберется, что происходит в голове у Лукашенко 8 8.05.2020, 17:44

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Александр Лобан

Фото: «Радыё Свабода»

Медик рассказал, почему белорусские власти не вводят карантин.

Реальное количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Беларуси может приближаться к 60 тысячам, а количество смертей - превышать 5 тысяч. Все это из-за низкой чувствительности тестов, отсутствия жестких ограничительных мер и, главное, постоянной лжи Минздрава Беларуси, который занижает реальные показатели заболеваемости в разы. Об этом рассказал проживающий в Гродно белорусский врач Александр Лобан, проработавший 16 лет в Нидерландах, пишет украинский сайт «Апостроф».

- Какая сейчас реальная ситуация с коронавирусом в Беларуси?

- Я не могу сказать, сколько действительно в Беларуси больных коронавирусом COVID-19. Но думаю, что цифру, которую сейчас озвучивает белорусский Минздрав, можно умножать как минимум на три. Лукашенко сам сказал, что коронавирусные пневмонии сейчас составляют 30% от всех зарегистрированных случаев этого заболевания. Но в настоящее время такая эпидемическая обстановка в стране и такая низкая – порядка 60-70% - чувствительность тестов, что практически каждая пневмония должна рассматриваться как коронавирусная. Пневмония, вызванная иным возбудителем, может встречаться сейчас за редким исключением.

Они же ставят в диагнозах "неуточненная пневмония", соответственно эти случаи не попадают в статистику по COVID-19. Например, 5 мая официальная цифра была около 18,3 тысяч заболевших. Ее можно смело умножать на три. Потому что на всех уровнях, начиная от районных больниц, скрываются цифры. Журналисты не могут узнать актуальную информацию. Скорее всего, есть строгое указание не разглашать эти данные.

Количество умерших совсем не соответствует действительности. Цифры, которые дает Минздрав, – а 5 мая они сообщили о 107 смертях - можно умножать даже не на 3, а на 5, на 7. В районных центрах десятки умерших. Но у людей фиксируются другие диагнозы.

- Но ведь Лукашенко сказал, что в Беларуси от коронавируса никто не умирает. Видимо, это было воспринято как директива.

- Вам просто в Украине трудно представиться это все, потому что вы много лет живете в другой информационной обстановке. Для меня это тоже дикость. Я 16 лет прожил в Нидерландах и только в прошлом году вернулся в Беларусь. Я могу посмотреть на все свежими глазами. Белорусское общество просто пропитано ложью и страхом, как губка водой – на всех уровнях.

Конечно, они восприняли слова Лукашенко как директиву, и никто не осмелится идти против. Они даже так и дают – что эти 107 людей умерли от хронических заболеваний, сопровождавшихся коронавирусной инфекцией.

- Почему Лукашенко проводит такую политику?

- А он делает все, что захочет. Он полностью растоптал гражданское общество. Люди выражают свое мнение в соцсетях, но ему наплевать на это. На выборах он нарисует такие цифры, как ему нужно, и спрашивать общественного мнения не будет.

Может для украинцев это шок, но в Беларуси наблюдатели не имеют права подходить к избирательной комиссии, когда там считают бюллетени. Наблюдатели могут сидеть только в углу за 10 метров, а если кто-то осмелится подойти, его с милицией убирают из избирательного участка.

Как говорят, в шахматы с голубем играть невозможно – он собьет все фигуры крылом, нагадит на доску и улетит. Так же и Лукашенко. Ему наплевать на все, он творит все, что хочет. Сейчас ему хочется быть самым крутым пацаном на районе, который ничего не боится.

- Как вы оцениваете ситуацию с развитием белорусской медицины? Потому что недавно мне знакомая белоруска сказала – "Наши реаниматологи – боги".

- Уровень такой, как и у всей постсоветской медицины. Может быть, в Беларуси сохранилась системность. Например, в Украине санитарную службу разогнали.

Развивается разве что трансплантология. На нее особое внимание уделяет Лукашенко, потому что она приносит деньги. В Беларуси, насколько я знаю, и согласия не надо спрашивать у родственников умершего, чтобы забрать у него орган. Иностранцы согласны приехать и заплатить, условно говоря, 100 тысяч долларов, чтобы не стоять в очереди у себя на родине.

Но врачи не боги. Потому я не думаю, что смертность в Беларуси может быть ниже, чем в среднем по миру. А все остальное – от лукавого. Это фокусы со статистикой. Врачей заставляют писать диагнозы, например, "умер от сердечно-сосудистой недостаточности", еще от чего-то. Ничего выдающегося белорусская медицина не представляет.

- Чем карантин и реакция на коронавирус в Нидерландах отличается от того, что происходит в Беларуси?

- Я общаюсь с коллегами, и у меня сын работает в одной из больниц Амстердама. Там жесткий карантин. Выходить можно, гулять можно, но больше двух человек собираться нельзя. В транспорте люди должны находиться далеко друг от друга. А в Беларуси этого вообще нет – в футбол играют, массовые мероприятия проводят.

Ну и, конечно, медицина Нидерландов и Беларуси – это несравнимые вещи, хоть по оснащению, хоть по отношению к людям и проблеме.

- Беларусь часто сравнивают со Швецией. В чем между ними отличия?

- Официальных случаев заболевания в Швеции больше. Там больше 20 тысяч заболевших, а в Беларуси 18 тысяч (по данным на 7 мая, - "Апостроф"). Но по смертям в Швеции, где есть реальная статистика, умерших около 2,8 тысяч. И это очень неблагоприятная статистика. Если сравнить Швецию, где живет 10 млн человек, с соседними странами – Норвегией, Данией, Финляндией – где применены жесткие меры, то в Швеции в три раза больше смертей, чем в этих трех странах вместе взятых. Хотя в общем у них трех население составляет около 15 млн. То есть это не самый лучший путь.

Но если сравнивать, то в Швеции в школу ходят дети совсем маленького возраста, которых родители не могут оставить дома, а все старшеклассники и студенты переведены на дистанционное обучение. А в Беларуси всех детей буквально загоняют в школы, на них оказывают давление – вы не будете аттестованы, не получите оценку за 4-ю четверть.

Кроме того, в Швеции люди информированы. Они видят, что большая смертность, есть опасность – и это их выбор. А в Беларуси людей просто обманывают – очень нагло.

- Швеция брала за так называемые "зеркала" соседние скандинавские страны, а Беларусь – Россию и Украину. Мы видим, что происходит в России, где каждый день больше 10 тысяч зараженных. А в Украине, например, очень мало тестируют людей на COVID-19. И поэтому у нас тоже есть опасение, что оценки нашего Минздрава занижены.

- Не всегда количество тестов – показатель качества. Нужно смотреть на количество людей в стационарах; количество людей в тяжелом состоянии; количество людей на аппаратах ИВЛ; количество умерших. Делать массовое тестирование просто для того, чтобы узнать количество инфицированных – не всегда разумно. Потому что каждый забор теста – это опасность инфицирования и для того, кому делают тест, и для врача. Потому что это забор мазка из носа, из горла. А если человек, который берет тест, уже инфицирован? А медработников инфицированных много. А если наоборот – пациент инфицирован.

Потому брать тест у человека, у которого нет симптомов заболевания – это не целесообразно, если есть такие жесткие ограничительные меры, как в Украине.

Кроме того, повторюсь, чувствительность тестов – 60-70%. Это значит, что у одного из трех инфицированных коронавирусом COVID-19 тест не выявит заболевания.

- К чему приведет такое фривольное отношение к карантину и чем закончится для страны?

- Трудно предсказать, что будет. Белорусы - народ крайне не бунтарский. Массовые сборы типа украинского Майдана не возможны, в том числе из-за эпидемической ситуации. Лукашенко на попятную не пойдет, это его персональное качество – он не умеет менять свои решения и не будет их менять, даже если положит полстраны.

Сейчас в европейский странах все идет на спад. И нет сомнения, что, видя ситуацию в Беларуси, там просто закроют границы и человек с белорусском паспорт никуда не сможет выехать.

- На днях Лукашенко пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина на парад Победы. Зачем?

- Я не знаю, что у голове у Лукашенко. Далеко не каждый психиатр разберется, что у там происходит – а я не психиатр. Я думаю, что он понимает, что делает, и хочет показать, что он самый крутой парень на районе, а все остальные – трусливые "ботанчики". Ведь он разослал приглашение всем главам бывших советских республик. Хотя, может быть, у него уже патологическое состояние, и он не способен критически воспринимать свои действия.

Но устроив парад Победы, Лукашенко показывает Беларусь как некую дикую страну, в которой вождь со стеклянными побрякушками на шеи и набедренной повязкой из страусиных перьев отдает приказы послушному племени, а оно выполняет какие-то ритуальные танцы с бубнами. Лукашенко хоть и одевается в мундир непонятного кого – то ли генералисимуса, то ли еще кого-то с непонятными и не существующими в армии погонами – но под этим мундиром бусы и набедренная повязка.

Поэтому парад я сравниваю с ритуальными танцами дикого племени. И, конечно же, ни один будущий инвестор, посмотрев на это, не будет вкладывать деньги в страну, руководимую таким диким режимом.