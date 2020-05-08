Сотрудники интерната в Новинках сообщают о заболевших медиках 2 8.05.2020, 17:59

1,546

Фото: pni3.by

Сложно назвать точное число заболевших среди проживающих.

Стало известно о вспышке COVID-19 в еще одном доме-интернате. По информации, полученной от двух источников, коронавирус обнаружили примерно у нескольких сотрудников психоневрологического интерната № 3 в Минске. По словам одного из медиков, назвать точное число заболевших среди проживающих сложно, пишет tut.by.

Психоневрологический интернат (ПНИ) № 3 для престарелых и людей с инвалидностью находится на улице Выготского, в микрорайоне Новинки. Первые случаи заболевания здесь появились в апреле. Сперва было закрыто лишь одно отделение, в котором проживало около 50 человек. Сейчас в таком режиме работают все отделения, рассказывают сотрудники ПНИ.

С апреля персонал интерната перешел на новый график работы. Если раньше это были 12- или 24-часовые смены, то теперь они выходят на вахту в 14 дней, то есть две недели работают и живут в интернате, не приходя домой.

Возвращаться с первой двухнедельной вахты персонал ПНИ стал с 30 апреля. Перед тем как покинуть интернат, сотрудники сдавали тесты на коронавирус. Минимум у 20 из них результат был положительный, рассказывает один из собеседников. Всего на вахте было около 80 человек.

— Эта информация неофициальная. Поскольку руководство не оглашает никаких цифр, мы сами ведем свои подсчеты, — уточняет собеседник.

Сколько заболевших среди проживающих, сотрудники не знают, говорит медик. 21 апреля и у сотрудников, и у всех проживающих взяли мазки на коронавирус. Всего их было около несколько сотен. О результатах ему ничего неизвестно.

— Удалось добиться, чтобы тесты брали у сотрудников, когда они приходят на вахту и уходят с нее. Понятно, что случаи заболевания среди проживающих есть, поскольку за время 2-недельной вахты медики могли заразиться только на работе. Но сколько их, никто не знает.

По словам одного из собеседников, первым заболевшим стал проживающий, который вернулся в интернат после лечения в больнице, где был зафиксирован случай коронавируса.

— Сейчас у большинства болезнь проходит бессимптомно. Если возникают симптомы или осложнения, то этих людей госпитализируют.

По информации одного из собеседников, в больницах находится более 10 проживающих.

Сейчас старший и младший медицинский персонал работает в средствах индивидуальной защиты. Собеседники отмечают, что их хватает, «если пользоваться ими рационально».

Заступать на следующую вахту сотрудники интерната должны через две недели. Однако сделать это они могут и раньше.

Связаться с директором интерната Анатолием Вареником не удалось. Как объяснили в ПНИ, сейчас он находится в отпуске, заместитель начальника по медицинскому обслуживанию недавно уволилась.

Дозвониться до Жанны Романович, председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, также не удалось.