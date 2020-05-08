закрыть
8 мая 2020, пятница, 19:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сотрудники интерната в Новинках сообщают о заболевших медиках

2
  • 8.05.2020, 17:59
  • 1,546
Сотрудники интерната в Новинках сообщают о заболевших медиках
Фото: pni3.by

Сложно назвать точное число заболевших среди проживающих.

Стало известно о вспышке COVID-19 в еще одном доме-интернате. По информации, полученной от двух источников, коронавирус обнаружили примерно у нескольких сотрудников психоневрологического интерната № 3 в Минске. По словам одного из медиков, назвать точное число заболевших среди проживающих сложно, пишет tut.by.

Психоневрологический интернат (ПНИ) № 3 для престарелых и людей с инвалидностью находится на улице Выготского, в микрорайоне Новинки. Первые случаи заболевания здесь появились в апреле. Сперва было закрыто лишь одно отделение, в котором проживало около 50 человек. Сейчас в таком режиме работают все отделения, рассказывают сотрудники ПНИ.

С апреля персонал интерната перешел на новый график работы. Если раньше это были 12- или 24-часовые смены, то теперь они выходят на вахту в 14 дней, то есть две недели работают и живут в интернате, не приходя домой.

Возвращаться с первой двухнедельной вахты персонал ПНИ стал с 30 апреля. Перед тем как покинуть интернат, сотрудники сдавали тесты на коронавирус. Минимум у 20 из них результат был положительный, рассказывает один из собеседников. Всего на вахте было около 80 человек.

— Эта информация неофициальная. Поскольку руководство не оглашает никаких цифр, мы сами ведем свои подсчеты, — уточняет собеседник.

Сколько заболевших среди проживающих, сотрудники не знают, говорит медик. 21 апреля и у сотрудников, и у всех проживающих взяли мазки на коронавирус. Всего их было около несколько сотен. О результатах ему ничего неизвестно.

— Удалось добиться, чтобы тесты брали у сотрудников, когда они приходят на вахту и уходят с нее. Понятно, что случаи заболевания среди проживающих есть, поскольку за время 2-недельной вахты медики могли заразиться только на работе. Но сколько их, никто не знает.

По словам одного из собеседников, первым заболевшим стал проживающий, который вернулся в интернат после лечения в больнице, где был зафиксирован случай коронавируса.

— Сейчас у большинства болезнь проходит бессимптомно. Если возникают симптомы или осложнения, то этих людей госпитализируют.

По информации одного из собеседников, в больницах находится более 10 проживающих.

Сейчас старший и младший медицинский персонал работает в средствах индивидуальной защиты. Собеседники отмечают, что их хватает, «если пользоваться ими рационально».

Заступать на следующую вахту сотрудники интерната должны через две недели. Однако сделать это они могут и раньше.

Связаться с директором интерната Анатолием Вареником не удалось. Как объяснили в ПНИ, сейчас он находится в отпуске, заместитель начальника по медицинскому обслуживанию недавно уволилась.

Дозвониться до Жанны Романович, председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, также не удалось.


популярное за неделю

Мнение

9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич