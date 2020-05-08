«У отца двух учеников нашли коронавирус, после его госпитализации дети еще неделю ходили в школу» 1 8.05.2020, 18:21

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Заражение распространяется в учебных заведениях Бреста.

Читатели пишут телеграм-каналу "Баста" о новых очагах коронавируса в Брестской области.

"В брестской школе №14 на улице Рябиновой,10 у отца двух учеников начальных классов диагностировали коронавирус. После его госпитализации дети еще неделю ходили в школу. В настоящий момент классы, которые они посещали, закрыты на карантин. Остальные продолжают функционировать в штатном режиме", - пишет читатель.

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